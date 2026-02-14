ETV Bharat / state

जनसमस्याओं के मकड़जाल में रांची नगर निगम का वार्ड 35 और 36, मूलभूत सुविधा से वंचित लोग

रांची: झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव की तेज हुई सरगर्मी के बीच ईटीवी भारत की टीम अलग-अलग वार्ड क्षेत्र की जनसमस्याओं की पड़ताल कर रहा है. इसी क्रम में शनिवार को ईटीवी भारत की टीम राजधानी रांची के दिल में स्थित वार्ड 35 और 36 में मौजूद जनसमस्याओं की पड़ताल की. राजधानी रांची के नवविकसित पॉश इलाके हरमू, अरगोड़ा, पुंदाग के आलीशान अपार्टमेंट्स को खुद में समेटे वार्ड 35 और 36 में कई पुरानी बस्तियां भी हैं, जो विकास की रफ्तार में मानो पीछे छूट गई दिखती हैं.

रांची नगर निगम क्षेत्र में आने वाले इन दोनों वार्डो में कुल मिलाकर वोटरों की संख्या 50 हजार से अधिक है. इन दोनों वार्ड के अंतर्गत पीपरटोली, ढिपाटोली, चापुटोली के साथ-साथ कई बस्तियां शामिल हैं. जिसका हाल मलिन बस्ती के समान हैं. इन दोनों वार्डों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से हर दिन लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.

ग्राउंड जीरो से जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

राजधानी के केंद्र बिंदु हैं दोनों वार्ड

रांची नगर निगम का वार्ड संख्या 35 और 36 राजधानी क्षेत्र के केंद्र बिंदु है. इस इलाके में पानी के लिए लगाये गए ज्यादातर चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जो ठीक है, उससे साफ पानी नहीं आता. हर घर नल जल योजना का पूरे इलाके में बदतर स्थिति है. 2021-2022 में हर घर नलजल योजना के लिए पाइप तो लगा, पर कभी पानी नहीं आया है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है.