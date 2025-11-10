ETV Bharat / state

जलोड़ी टनल निर्माण से पहले ग्रामीणों ने रखी ये मांग, जानें किस बात का लोगों को सता रहा डर

जलोड़ी टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी. इसके निर्माण के लिए 1452 करोड़ की राशि मंजूर हुई है.

जलोड़ी टनल निर्माण से पहले ग्रामीणों ने रखी मांग
जलोड़ी टनल निर्माण से पहले ग्रामीणों ने रखी मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:50 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 2:58 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के उप मंडल बंजार को आउटर सराज को आपस में जोड़ने के लिए जलोड़ी दर्रे के नीचे टनल बनाने की प्रक्रिया जारी है. जलोड़ी टनल की अंतिम डीपीआर में केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई थीं और उसे भी अब फिर से आपत्तियों को हटाकर केंद्र सरकार के पास जमा करवा दिया गया है. अब उम्मीद है कि 12 महीने आउटर सिराज का जिला कुल्लू मुख्यालय से संपर्क जुड़ा रह सकेगा.

टनल निर्माण से जहां आउटर सिराज के हजारों लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इससे पहले जलोड़ी दर्रे पर स्थित छह गांवों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. बंजार उपमंडल की ग्राम पंचायत सजवाड के सोझा और जलोडा गांव में इस साल बरसात से 15 से 20 मकान में दरारें आईं, तो कई जगह जमीन भी धंस गई है. बरसात के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना जियोलॉजिकल सर्वे के जलोड़ी दर्रे के नीचे टनल निकालने का काम शुरू होने पर दोनों गांव के धंसने का खतरा पैदा हो सकता है. सरकार को जलोड़ी टनल के काम को शुरू करने से पहले जियोलॉजिकल सर्वे करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि पहाड़ी के नीचे टनल बनाना दोनों गांव के लिए सुरक्षित है या नहीं.

मकान के आगे धंसी जमीन
मकान के आगे धंसी जमीन (ETV Bharat)

गांवों के आस-पास ढलानों पर न हो छेड़छाड़

जलोड़ी टनल संघर्ष समिति के महासचिव पदम सिंह का कहना है कि 'टनल निर्माण कार्य के दौरान छह गांव के रिहायशी इलाकों के आस-पास ढलान में बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, ताकि ऊपर और नीचे की बस्तियों की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा ढलान को मजबूत करने, घरों में दरारों को ठीक करने और उच्च गुणवत्ता वाले ड्रेनेज मैनेजमेंट के उपाय तुरंत आधार पर किए जाने चाहिए, ताकि जन हानि से बचा जा सके.'

उन्होंने आगे कहा कि इस बरसात में जिन घरों में दरारें आई है. उन्हें पूर्णतः क्षतिग्रस्त माना जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता मिल सके. इन घरों में रहना अब खतरे से खाली नहीं है.वही, ग्राम पंचायत सजवाड़ और संघर्ष समिति की मांग है कि सोझा और जलोड़ी के अस्थिर क्षेत्र में किसी भी तरह की ढलान कटिंग और नए निर्माण को सीबीआरआई रुड़की और जीएसआई की जियोटेक्निकल जांच के बिना नहीं किया जाना चाहिए.

नई तकनीक का इस्तेमाल जरूरी

लोग हालांकि टनल निर्माण के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता अपने मकान और जमीन की है. हाल ही में हिमाचल में आई आपदाओं के बाद लोग डरे हुए हैं. उनका मानना है कि टनल निर्माण को आधुनिक तकनीक और सूझबूझ से करना चाहिए. सोझा के स्थानीय निवासी गंगा ठाकुर ने बताया कि 'ग्राम पंचायत सजवाड के छह गांव जिसमें सोझा, जलोडा, बोहली, नाली, जां, लढ़ोवा गांव टनल के अप्रोच रोड़ से प्रभावित हो रहे है. इन गांवों में 150 से अधिक घर है और करीब 500 से अधिक की आबादी इन गांव में रहती है. उनका कहना है कि पंचायत के लोग विकास के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस साल आपदा ने अपना कहर बरपाया है. ऐसे में निर्माण कार्य करते समय नई तकनीक का प्रयोग करना काफी आवश्यक है.'

सोझा और जलोड़ा के ग्रामीणों ने जियोलॉजिकल सर्वे की ग्रामीणों ने की मांग
सोझा और जलोड़ा के ग्रामीणों ने जियोलॉजिकल सर्वे की ग्रामीणों ने की मांग (ETV Bharat)

गंगा ठाकुर ने आगे कहा कि एप्रोच रोड बनाते समय पहाड़ों की कटिंग कम से कम की जाए और फ्लाई ओवर के माध्यम से सड़क को निकाला जाए, ताकि पहाड़ों पर भूस्खलन को रोका जा सके और सोझा की प्राकृतिक सुंदरता को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके.

सोझा और जलोडा गांव के पास जमीन में आई दरारें

इस साल हुई भारी बारिश से सोझा और जलोडा गांव के पास ही जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं. ये दरारें पहाड़ के धंसने की गवाही दे रही हैं. लगभग 15 से 20 मकान में दरारें आ गई हैं. इससे स्थानीय लोग चिंतित हैं. वही, जलोड़ी टनल के लिए प्रस्तावित एप्रोच मार्ग भी इस पंचायत से बनाया जाना है और छह गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं. इस कारण ये मामला और भी चिंता जनक बन गया है. इसी मुद्दे को लेकर सजवाड़ पंचायत के निवासियों ने जलोड़ी टनल संघर्ष समिति की अध्यक्षता में उपायुक्त कुल्लू को भी ज्ञापन सौंपा था. साथ ही धरातल स्थिति की रिपोर्ट भी साझा की थी.

क्षतिग्रस्त हुआ मकान
क्षतिग्रस्त हुआ मकान (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत सजवाड़ की नीलम कुमारी और उप- प्रधान विजय ठाकुर का कहना है कि 'ऐसी ही स्थिति उर्नी ढांक (किन्नौर) और 2023 में बंदल गांव (शारची पंचायत, बंजार) में ग्रामीणों ने भी झेली थी. समय रहते कोई उपाय नहीं किए गए या छेड़छाड़ की अनुमति देने पर हमारे इलाके में भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है. मंडी जिला के डयोड में भी बनाई गई टनल के ऊपर भी अब लगातार जमीन धंस रही है. दो बार गांव में बड़े-बड़े गड्ढे भी पड़ चुके हैं. इसके अलावा थलोट में भी टनल के साथ लगते ऊपरी गांव में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे अब पूरा गांव विस्थापित होकर तंबू में रहने के लिए मजबूर हो गया है. गांव के लोग चाहते हैं कि उन्हें इस तरह के हालात का सामना न करना पड़े.'

जलोड़ी टनल की खासियत
जलोड़ी टनल की खासियत (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्रालय ने फाइनल एलाइनमेंट को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रालय इस टनल की फाइनल एलाइनमेंट को मंजूरी दे चुका है. मंत्रालय के अनुसार आनी उपमंडल के भरगोल से बंजार उपमंडल के सोझा तक बनने वाली इस टनल की लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी. इसके निर्माण के लिए 1452 करोड़ की राशि मंजूर हुई है. इसके लिए आनी की ओर से टनल के मुहाने तक दो किलोमीटर (2,124 मीटर) और बंजार से 5.5 किलोमीटर (5,476 मीटर) अप्रोच रोड बनाया जाएगा. इस तरफ से ये अप्रोच रोड सोझा, जलोडा, बोहली, नाली, जां, लढ़ोवा से होकर जाएगा. जलोड़ी जोत टनल बन जाने के बाद आनी से कुल्लू की दूरी भी 8 किलोमीटर कम हो जाएगी. टनल बनने के बाद बंजार, लुहरी सैंज सड़क मार्ग पर साल भर गाड़ियों की आवाजाही होगी. इससे लोगों के समय के साथ-साथ पैसों की भी बचत होगी. वहीं, इस टनल के बनने से वाया बंजार होते हुए शिमला से मनाली की दूरी भी 40 से 45 किलोमीटर कम हो जाएगी.

जलोड़ी टनल बनने से लोगों को मिलेंगी सुविधाएं
जलोड़ी टनल बनने से लोगों को मिलेंगी सुविधाएं (ETV Bharat)

12 महीने सुचारू रहेगा यातायात

जलोड़ी सुरंग में बिजली, पानी और टेलीफोन कनेक्टिविटी की पाइप लाइनें भी बिछाई जाएंगी, जिससे ये मार्ग हर मौसम में संचालित रह सकेगा. जलोड़ी जोत दर्रा हर वर्ष सर्दियों में भारी हिमपात के कारण चार से पांच महीने तक बंद रहता है. इससे आउटर सराज क्षेत्र की 69 पंचायतों का जिला मुख्यालय कुल्लू से सीधा संपर्क टूट जाता है. वर्तमान में लुहरी से कुल्लू की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जो दर्रा बंद होने पर करसोग मार्ग से होकर 220 किलोमीटर तक हो जाती है. सुरंग बनने के बाद लोगों को वर्षभर कुल्लू मुख्यालय तक सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी. इस परियोजना के पूर्ण होने पर औट-लुहरी मार्ग सालभर खुला रहेगा. इसके साथ ही शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. सुरंग निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी.

ये भी पढ़ें: OPS बहाली को लेकर बिजली बोर्ड में हलचल तेज, सरकार से चौथे साल में सुख की खबर मिलने की उम्मीद

