अंश-अंशिका लापताः आम से लेकर खास तक के निशाने पर रांची पुलिस

अंश और अंशिका के लापता होने के मामले में रांची पुलिस को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है.

People criticizing police over disappearance of Ansh and Anshika in Ranchi
लापता अंश और अंशिका की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 5:11 PM IST

9 Min Read
रांचीः शहर के धुर्वा इलाके से रहस्मय तरीके से लापता हुए दोनों मासूम बच्चो को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है. एक तरफ पुलिस का दावा है कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों की तलाश कर रही है. वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लापता होने के 12 दिन बीत जाने पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिलने पर आम से लेकर खास सबके निशाने पर रांची पुलिस ही है.

हर किसी के निशाने पर आई रांची पुलिस

हर कोई ये जानना चाहता है कि मासूम अंश और अंशिका को किसने गायब किया और आखिर क्यों, 12 दिन बीत चुके हैं, बच्चों की मां बेसुध है, परिवार किसी अंजान खौफ में जी रहा है. रांची में आंदोलन हो रहा है, कोई एसएसपी ऑफिस का घेराव कर रहा तो कोई धरने पर बैठ गया है. हर किसी की एक ही मांग है कि अंश और अंशिका को सकुशल खोज के लाओ. रांची पुलिस पूरे मामले को लेकर भारी दबाब में है. इस तरह का दबाब पुलिस पर बहुत कम मामलों में ही देखने को मिलता है.

साल 2016 में भी रांची पुलिस को कुछ ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा था. बीटेक छात्रा के मर्डर केस को रांची पुलिस लाख कोशिश के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाई थी. बाद में मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था, सीबीआई ने छात्रा के हत्यारे को गिरफ्तार किया. इस मामले में रांची पुलिस फेल साबित हुई थी.

क्या था बीटेक छात्रा मर्डर केस

रांची की रहने वाली 19 वर्षीय बीटेक छात्रा की उसके घर में ही 15 दिसंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी. रांची पुलिस ने हर तरह से मामले की जांच की लेकिन हत्यारे तक वह नहीं पहुंच पाई. जिसके बाद सबसे पहले मामले की जांच झारखंड सीआईडी को सौंपी गई.

सीआईडी भी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में असफल हुई. जिसके बाद इसे लेकर जबरदस्त आंदोलन भी हुआ था. तत्कालीन डीजीपी से लेकर झारखंड पुलिस का हर अफसर इस केस को सॉल्व करने में लग रहा लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई.

आखिरकार राज्य सरकार ने मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी. सीबीआई ने इस मामले को सुलझाया तो कई खतरनाक बातें सामने आईं.

दरअसल एक सीरियल किलर राहुल राज ने पहले बीटेक छात्र के साथ दुष्कर्म किया फिर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी और फिर साक्ष्य मिटाने की इरादे से उसके शव और घर में आग लगा दी थी. गिरफ्तार हत्यारा राहुल राज बिहार के नवादा करने वाला था. डीएनए परीक्षण ने पीड़िता के शरीर से लिए गए नमूने से उसके संबंध की पुष्टि की.

साल 2019 के दिसंबर महीने में सीबीआई की विशेष अदालत में राहुल राज को दोषी उठहराया गया और इसे रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस में से एक मानते हुए राहुल राज को सजा ए मौत सुनाई थी. बता दें कि मामले ने पूरे झारखंड में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था महिला सुरक्षा को लेकर उसे दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किए गए थे.

अंश-अंशिका केस में भी आंदोलन

अंश और अंशिका के केस और बीटेक छात्रा केस में अंतर यही है कि छात्रा की हत्या की गई थी और यहां दो मासूम बच्चे 12 दिनों से गायब हैं. उस दौरान भी रांची पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुए थे और अंश-अंशिका केस में भी एक सुराग तक रांची पुलिस के पास नहीं है. रांची पुलिस के लिए वर्तमान में आम लोग हो या फिर अंश और अंशिका के परिजन उनके लिए ऐसा कोई जवाब नहीं है जिसे उन्हें कोई राहत मिले. नतीजा राजधानी में अलग-अलग जगह पर आंदोलन शुरू हो गया है.

People criticizing police over disappearance of Ansh and Anshika in Ranchi
बैठक करते सामाजिक संगठन के लोग (ETV Bharat)

किसने क्या कहा

देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दोनों बच्चों के गायब होने की सूचना मिलने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की और रांची पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाए. राज्य रक्षा मंत्री के निशाने पर भी सीधे-सीधे झारखंड पुलिस के अफसर ही हैं. भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हेमंत सरकार से राज्य के कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तो शुरू से ही पुलिस की कार्यशाली को लेकर हमलावर रहे हैं. बच्चों के गायब होने को लेकर इस बार भी बाबूलाल मरांडी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है. बाबूलाल ने अपने एक्स हैंडल पर कई पोस्ट कर पुलिस को निशाने पर लिया है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी बच्चों के परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना दी है. केंद्रीय मंत्री ने भी रांची पुलिस के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाएं हैं. झारखंड के पूर्व गृह मंत्री सुदेश महतो ने भी परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद बताया कि इस मामले में रांची पुलिस ने घोर लापरवाही की है. जिसका परिणाम है कि बच्चे अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं.

दूसरी तरफ आम लोगों के निशाने पर भी रांची पुलिस ही है. खासकर धुर्वा में तो पुलिस को लेकर खासा आक्रोश है. बस्ती के लोगों का कहना है कि 2 जनवरी को अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज बच्चे घर में होते. मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन के कार्यालय के सामने जबरदस्त घेराव किया और पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए गए.

People criticizing police over disappearance of Ansh and Anshika in Ranchi
एसएसपी कार्यालय का घेराव करते भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat)

बच्चो को ढूंढ लाने के लिए सेंट्रल एजेंसी की मदद लेनी चाहिए

इसी बीच धुर्वा के कई बुजुर्गों का मानना है की जब रांची पुलिस से मामला नही सम्भल रहा तो क्यों नहीं किसी के केंद्रीय एजेंसी से पुलिस मदद मांग रही है. हालाकि बुजुर्गों को ईटीवी ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार ही सिफारिश कर सकती है. इसके बावजूद लोगों का मानना है कि अगर रांची पुलिस से बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें दूसरी एजेंसी खासकर केंद्रीय एजेंसी की मदद लेनी चाहिए.

क्या कर रही है रांची पुलिस

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता 5 वर्षीय अंश कुमार और 4 वर्षीय उसकी बहन अंशिका कुमारी की गुमशुदगी के 12 दिन बीत गए हैं. रांची पुलिस की एसआईटी की अलग-अलग टीम वर्तमान में सात राज्यों में बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग उन्हें हासिल नहीं हो पाया है. इन सबके बीच रांची पुलिस ने 12 जनवरी को दोनों बच्चों पर पूर्व घोषित 51000 की नाम राशि को बढ़ाकर 4 लाख करने की घोषणा भी कर दी है. अब अंश और अंशिका का पता बताने वाले को दो-दो लाख मिलेंगे.

People criticizing police over disappearance of Ansh and Anshika in Ranchi
धुर्वा में धरने पर बैठे आम लोग (ETV Bharat)

वहीं रांची पुलिस के अलावा अब झारखंड के विभिन्न जिलों की पुलिस भी दोनों बच्चों की तलाश कर रही है. इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में एसआईटी की टीम पहुंचकर जांच करने में जुटी है. झारखंड सीआईडी की टीम पूरे मामले में रांची पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है.

सीआईडी एडीजी लगातार रख हुए है नजर

धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता हुए बच्चों अंश कुमार और अंशिका कुमारी की बरामदगी को लेकर पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं. सोमवार को रांची एससपी के गोपनीय कार्यालय में इस मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता आईजी (ऑपरेशंस) झारखंड, रांची मनोज कौशिक ने की.

12 जनवरी 2026 को आयोजित इस बैठक में धुर्वा थाना कांड संख्या 01/26 (दिनांक 03.01.2026), धारा 137(2) बीएनएस के तहत गठित विशेष टीम द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक सहित विशेष टीम के अधिकारी मौजूद थे.

People criticizing police over disappearance of Ansh and Anshika in Ranchi
बैठक करते एडीजी सीआईडी (ETV Bharat)

बैठक में लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और अब तक हुई पुलिस कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही आगे की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. एडीजी सीआईडी ने विशेष टीम में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले में सभी बिंदुओं पर सख्ती से अनुपालन करते हुए कार्रवाई को और तेज किया जाए.

बैठक में देश के 20 राज्यों के 439 जिलों में कार्यरत एनजीओ नेटवर्क के माध्यम से लापता बच्चों की खोजबीन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की गई. सभी संगठनों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय एनजीओ कार्यकर्ताओं के सहयोग से बच्चों की बरामदगी में रांची पुलिस की मदद करें.

