टूटती सांसें, हारते लोग: UP के एक ही जिले में तीन सुसाइड,पुलिस के सामने अनसुलझी पहेलियां

रामपुर: जनपद के अलग-अलग जगह से आत्महत्या की तीन घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. सूचना पर तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामलों की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, पहला मामला कोतवाली मिलक खानम क्षेत्र के बमना गांव का है. जहां 12वीं का छात्र समीर अहमद (17) अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. दूसरी घटना थाना अजीमनगर क्षेत्र की है. जहां गुड्डू युवक आम के बाग में पेड़ में लटका हुआ मिला.

तीसरा मामला कोतवाली स्वार क्षेत्र का है. जहां चार महीने की गर्भवती मुमताज अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई. विवाहिता के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है.

वहीं, एक ही दिन में तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई इन घटनाओं से जनपद में सनसनी फैल गई है. पुलिस तीनों मामलों में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.