ETV Bharat / state

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे: रांची में सामूहिक रूप से लोगों ने किया राष्ट्रीय गीत का गायन, स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प

भाजपा सहित कई सामाजिक संगठनों की ओर से रांची में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया.

National Song Vande Mataram
रांची में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजधानी रांची में शुक्रवार को देशभक्ति का माहौल नजर आया. इस ऐतिहासिक दिन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उत्साह से मनाया. मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया. इस मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक मौजूद रहे. वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

वंदे मातरम गीत के स्वरों से पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया. युवा और विद्यार्थियों ने एक सुर में गीत गाकर देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का संदेश दिया. कार्यक्रम के दौरान विधायक सीपी सिंह ने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा है. इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी.

रांची में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन करते और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेते लोग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि की स्तुति का प्रतीक है, जो आज भी देशवासियों में जोश और गर्व का संचार करता है. वंदे मातरम का पहला श्लोक 1875 में अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा गया था.

रांची सहित पूरे झारखंड में कार्यक्रम का आयोजन

रांची सहित पूरे झारखंड में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. राजधानी में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी अपने-अपने संस्थानों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया. कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत की ऐतिहासिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित किया गया.

युवाओं ने स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प

इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है और आज भी स्वाभिमान, एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाएं.

इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंकिमचंद्र चटर्जी के योगदान को याद किया और कहा कि “वंदे मातरम्” ने हर युग में भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है.

National Song Vande Mataram
रांची में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

लोगों में दिखी देशभक्ति की भावना

रांची में वंदे मातरम के स्वर जैसे-जैसे गूंजे माहौल में देशभक्ति की भावना गहराती गई. लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ वंदे मातरम् का उद्घोष किया. कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के आह्वान के साथ हुआ.

यह आयोजन न केवल राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव था, बल्कि यह उस भावना का सम्मान भी था, जिसने भारत को स्वतंत्रता की राह पर अग्रसर किया “वंदे मातरम” यानी मां भारती की जय.

ये भी पढ़ें-

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रांची में होंगे कई कार्यक्रम, तैयारी में जुटी भाजपा

रांची में बीजेपी का स्वदेशी अभियान! दीपावली और छठ में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरुक किया

पोस्टर के साथ स्वदेशी अभियान की शुरुआतः बाबूलाल मरांडी ने कहा- आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक

TAGGED:

NATIONAL SONG VANDE MATARAM
150 YEARS OF VANDE MATARAM
VANDE MATARAM PROGRAM IN RANCHI
रांची में वंदे मातरम का गायन
VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.