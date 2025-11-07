ETV Bharat / state

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे: रांची में सामूहिक रूप से लोगों ने किया राष्ट्रीय गीत का गायन, स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प

रांची:राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजधानी रांची में शुक्रवार को देशभक्ति का माहौल नजर आया. इस ऐतिहासिक दिन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उत्साह से मनाया. मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया. इस मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिक मौजूद रहे. वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

वंदे मातरम गीत के स्वरों से पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया. युवा और विद्यार्थियों ने एक सुर में गीत गाकर देश के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का संदेश दिया. कार्यक्रम के दौरान विधायक सीपी सिंह ने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा है. इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दी.

रांची में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन करते और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेते लोग. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि की स्तुति का प्रतीक है, जो आज भी देशवासियों में जोश और गर्व का संचार करता है. वंदे मातरम का पहला श्लोक 1875 में अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा गया था.

रांची सहित पूरे झारखंड में कार्यक्रम का आयोजन

रांची सहित पूरे झारखंड में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. राजधानी में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी अपने-अपने संस्थानों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया. कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत की ऐतिहासिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित किया गया.

युवाओं ने स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प

इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है और आज भी स्वाभिमान, एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाएं.