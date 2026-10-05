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रायबरेली में सात साल से जलकुंभी की जकड़ में शहीद स्मारक! लोगों ने उठाया सफाई का बीड़ा, डीएम बोलीं- बाढ़ की वजह से आउटफ्लो

रायबरेली : मुंशीगंज शहीद स्मारक प्रशासन की अनदेखी के कारण गंदगी, कचरा और जलकुंभी से बदहाल है. प्रशासन की उदासीनता के बाद स्थानीय नागरिकों ने जज्बा दिखाते हुए सालों से जमी गंदगी को हटाने का बीड़ा स्वयं उठाया. पिछले कई दिन से लोग पूरी मेहनत के साथ शहीद स्मारक से होकर गुजरने वाली सई नदी के मलबे को साफ करने में जुटे हुए हैं.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष विवेक मिश्रा ने बताया, रायबरेली के शहीद स्मारक को जिले का जलियांवाला बाग कहा जाता है. यह हमारी एक धरोहर है. 7 जनवरी 1921 को यहां पर किसान आंदोलन हुआ था. अंग्रेजों ने सैकड़ों किसानों को गोली मार दी थी. यहां पिछले 7 से 8 वर्षों से जलकुंभी लगभग 5 से 7 फुट तक जमा हो चुकी थी. यहां आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती थी. इसमें जानवरों के शव भी मिलते थे.

आसपास दुर्गन्ध का वातावरण रहता था. हमारी समिति और हमारी टीम ने इसकी सफाई का कार्य करने का फैसला किया. पिछले 4 दिन से लगातार हम यह सफाई अभियान चला रहे हैं. जब तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो जाएगा हम अपना काम नहीं रोकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 2 अक्टूबर को यहां पर सफाई अभियान चलाया था. झाड़ू भी यहां लगाई गई थी, लेकिन इनको 5 से 7 फुट जलकुंभी कहीं नजर नहीं आई.

टीम के अन्य सदस्य ने बताया कि उनकी संस्था ने एक महीना पहले यह विचार किया था कि यहां साफ-सफाई की जाएगी. हम लोग पीएम मोदी, सीएम योगी के स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के सपने को लेकर यह प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारी समिति ने श्री अभय दाता मंदिर में लाइट की व्यवस्था भी कराई थी.

जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि पिछले कई दिनों से जलस्तर बढ़ा है. उसकी वजह से आउटफ्लो आया हुआ है. विभिन्न ग्राम क्षेत्र में भी ऐसा हाल है. विशेष कर जो मुंशीगंज का क्षेत्र है, वहां जलकुंभी एकत्रित होकर आ गई है. जन सहयोग से प्रशासन आगे सिंचाई विभाग व अन्य सरकारी योजना के माध्यम से सफाई करेगा. इस समय बाढ़ संबंधी कार्य में हम जुटे हुए हैं. गंदगी को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं.

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