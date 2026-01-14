ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर गलता तीर्थ में आस्था की डुबकी, आसमान में पतंगों की उड़ान, दान-पुण्य का दौर

मंदिरों में सजी पतंगों की झांकियां : मकर संक्रांति पर दान-पुण्य का विशेष महत्व रहा. श्रद्धालुओं ने गौशालाओं में गौ-सेवा करते हुए हरा चारा और गुड़ खिलाया. वहीं, बंदरों को केले और मूंगफली खिलाई. बड़ी संख्या में भक्त गलता तीर्थ पहुंचे और स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया. शहर के मंदिरों में पतंग-डोर की झांकियों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया. जयपुर के आराध्य गोविंददेव जी मंदिर में ठाकुरजी ने राधा-रानी के साथ रियासतकालीन सोने की पतंग उड़ाई. चांदी की चरखी राधा-रानी और सखियों ने थामी. इस विशेष झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक दृश्य को मोबाइल कैमरों में भी कैद किया.

शहरभर में गूंजा 'वो काटा, वो मारा' का शोर : मकर संक्रांति पर जयपुर शहर में जमकर पतंगबाजी का दौर चला. रंग-बिरंगी पतंगों से आसमान भर गया और पूरा शहर 'वो काटा, वो मारा' के शोर से गूंज उठा. छतों पर डीजे की धुनों और भजनों के बीच लोगों ने मकर संक्रांति का भरपूर आनंद लिया. इस दौरान आसमान में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगें भी आकर्षण का केंद्र बनी.

जयपुर/जैसलमेर/उदयपुर : दान-पुण्य और पतंगबाजी का महापर्व मकर संक्रांति बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जयपुर में सुबह कोहरे के बीच गलता तीर्थ में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. मंदिरों में दर्शन-पूजन के बाद दान-पुण्य का सिलसिला शुरू हुआ. वहीं, शहरभर के मंदिरों में पतंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गईं, जैसे-जैसे कोहरे की चादर छटी और सूर्य की किरणें धरती पर उतरीं, शहरवासी छतों पर पहुंच गए. देखते-ही-देखते आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर गया. वहीं, जैसलमेर में भी काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है. उदयपुर के मंदिरों में भजन-कीर्तन का दौर देखने को मिला.

सुहागिन महिलाएं कलपे 14-14 वस्तुएं : आज के दिन 14 वस्तुओं के दान (कलपने) की परंपरा का पालन करते हुए सुहागिन महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. सास-ससुर को वस्त्र पहनाने के साथ-साथ पूजन सामग्री, घरेलू उपयोग का सामान और सुहाग की वस्तुएं जरूरतमंदों को दान की. कई लोगों ने अपनी राशि के अनुसार भी दान-पुण्य किया.

मकर संक्रांति का है पौराणिक महत्व : मकर संक्रांति पर सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास का समापन हुआ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी मानी गई. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को देवताओं का प्रभात काल कहा गया है, इसलिए इस दिन स्नान, दान और अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहता है.

पतंगबाजी करते युवा (ETV Bharat Jaipur)

ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक के अनुसार इस दिन देवताओं का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में भी मकर संक्रांति का विशेष उल्लेख मिलता है. तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'राम इक दिन चंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई'. मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रभु श्रीराम ने अपने भाइयों संग पतंग उड़ाई थी. इसी दिन भगवान राम और भगवान हनुमान की मित्रता का सूत्रपात भी हुआ.

पतंग उड़ाती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

स्वयं सेवकों ने मनाया मकर संक्रांति : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के छह प्रमुख उत्सवों में मकर संक्रांति भी शामिल है. संघ की दृष्टि में ये पर्व केवल एक धार्मिक या मौसमी त्योहार नहीं, बल्कि संगठनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में संघ शताब्दी वर्ष में शहर में करीब 100 स्थानों पर समरसता और समाजिक एकता का संदेश देते हुए शाखाओं में विशेष कार्यक्रम हुए. यहां स्वयंसेवकों ने आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश दिया. साथ ही परंपरागत रूप से तिल-गुड़ का आदान-प्रदान किया.

जैसलमेर में पतंगोत्सव की दी जानकारी (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर में उत्साह भरा माहौल : सूर्य उपासना और नव उत्साह के पर्व मकर संक्रांति पर आज जैसलमेर पूरी तरह उत्सवमय नजर आ रहा है. मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार भव्य काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो शहर के पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है. पर्यटन विभाग के अधिकारी कमलेश्वर सिंह ने बताया कि जैसलमेर में पहली बार इस तरह का काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने का उद्देश्य न केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है, बल्कि जैसलमेर को एक नए पर्यटन अनुभव के रूप में भी स्थापित करना है.

उदयपुर के जगदीश मंगिर में भजन-कीर्तन (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर के जगदीश मंगिर में भजन-कीर्तन : झीलों की नगरी उदयपुर में मकर मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. दूसरी ओर मकर संक्रांति पर उदयपुर शहर में पतंगबाजी का भी विशेष आकर्षण रहा. शहर के विभिन्न इलाकों में रंग-बिरंगी पतंगों से आसमान सजा नजर आया बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक ने पतंगबाजी का आनंद .