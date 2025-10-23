ETV Bharat / state

झारखंड में भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की धूम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि 'यह पर्व सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है. भगवान चित्रगुप्त की आराधना हमें यह संदेश देती है कि हम अपने कर्मों में सदैव ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखें'. मुख्यमंत्री ने भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'भाई- बहन के अटूट स्नेह, प्रेम और विश्वास का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए'.

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि 'भगवान चित्रगुप्त की कृपा से सभी के जीवन में सदबुद्धि, न्यायप्रियता और ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहे. यही मंगलकामना है'. इसके साथ ही उन्होंने भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक 'भाई दूज ' की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा है कि 'यह पर्व आप सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख-समृद्धि लाए'.

रांची : गुरूवार को चित्रगुप्त पूजा के साथ-साथ भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस वजह से राज्य सरकार के दफ्तरों में भी अवकाश है. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को दोनों त्यौहारों की शुभकामनाएं दी है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संदेश में कहा है कि 'भगवान चित्रगुप्त की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए'. उन्होंने भाई-बहन के अटूट प्रेम और समर्पण के प्रतीप भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दी.

आज भगवान चित्रगुप्त की आराधना का दिन है. लिहाजा राजधानी रांची में हरमू, अशोक नगर, हिनू, बरियातू, धुर्वा, बिहार क्लब कचहरी चौक सहित कई जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जा रही है. कई जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूरे भक्तिभाव से पूजा-आराधना की जा रही है, जिसमें चित्रांश समाज की सबसे अधिक भागीदारी है.

रांची में चित्रगुप्त की कथा

रांची के बिहार क्लब परिसर में श्री चित्रगुप्त महापरिवार झारखंड केन्द्रीय समिति की ओर से आयोजित चित्रगुप्त पूजा कार्यक्रम में झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, अजीत सहाय समेत बड़ी संख्या में चित्रांश समाज के लोग शामिल हुए और चित्रगुप्तजी की कथा सुनी. पारंपरिक तरीके से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करने के बाद श्री चित्रगुप्त महापरिवार झारखंड केन्द्रीय समिति के संयोजक अजीत सहाय ने कहा कि पूरे हर्षोल्लास के साथ राज्यभर में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तो सभी समाज के हाथों में कलम और ज्ञान है, इसलिए भगवान चित्रगुप्त सभी लोगों के आराध्य हो गए हैं.

जानकारी देते चित्रगुप्त महापरिवार के सदस्य (etv bharat)

वहीं झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने राज्यवासियों की भगवान चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम सब मिलकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर उनसे जनकल्याण से लेकर जगत कल्याण तक का आशीष मांगा है.

ऐसे होती है भगवान चित्रगुप्त की आराधना

घरों में भगवान चित्रगुप्त की फोटो या प्रतिमा स्थापित करके घी, शक्कर से बनी मिठाईयां, ऋतु फल को भोग के रूप में भगवान चित्रगुप्त को अर्पण किया जाता है, उसके बाद पूरे परिवार के साथ भगवान चित्रगुप्त की आरती की जाती है फिर सादा कागज लेकर उसपर पान के डंठल और रोरी से अपने आमद और खर्च का हिसाब लिखा जाता है और उसे भगवान चित्रगुप्त के चरणों में इस कामना के साथ अर्पित की जाती है कि भगवान चित्रगुप्त श्रद्धालुओं के आमद और खर्च का ख्याल रखेंगे.

