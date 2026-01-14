मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर झूमा शहर, रांची के मौसीबाड़ी में लोगों ने मनाया जश्न
लापता मासूम अंश और अंशिका के मिलने की खुशी पर रांची के धुर्वा में जश्न का माहौल रहा.
Published : January 14, 2026 at 8:56 PM IST
रांची: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित मौसीबाड़ी खटाल में बुधवार सुबह उस समय खुशी की लहर दौड़ गई, जब अंश और अंशिका के सकुशल मिलने की खबर इलाके में फैली. जैसे ही यह सूचना लोगों के पास पहुंची, पूरे मोहल्ले में जश्न जैसा माहौल बन गया. महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस खुशी में शामिल नजर आया. इस दौरान लोगों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचना गाना शुरू किया.
बच्चों के मिलने पर सभी ने जताई खुशी
घर के बाहर रांची पुलिस के जयकारे जैसे नारों से माहौल गूंज उठा. भोजपुरी गीत पर लोग खूब नाच रहे थे. इसमें नौजवान से लेकर बूढ़े वर्ग के लोग शामिल हुए. इस दौरान लोग, अंश के परिवार के सदस्यों को मुबारकबाद दे रहे थे. ऐसी खुशी मना रहे थे कि मानो होली या फिर दीपावली आ गई हो. हालांकि इस खुशी में सिर्फ मौसीबाड़ी के लोग नहीं बल्कि पूरा शहर शामिल हुआ.
लोगों ने राहत की सांस ली
स्थानीय लोगों ने बताया कि अंश और अंशिका के सुरक्षित मिलने की खबर से सभी ने राहत की सांस ली है. बीते दिनों पूरे इलाके में चिंता और बेचैनी का माहौल था. हर कोई उनके सकुशल लौटने की दुआ कर रहा था लेकिन जैसे ही यह शुभ समाचार मिला, लोगों का सारा तनाव खुशी में बदल गया.
मौसीबाड़ी, जगन्नाथपुर खटाल, थाना धुर्वा, जिला राँची के व्यपहृत 1. अंश कुमार उम्र-05 वर्ष एवं 2. अंशिका कुमारी उम्र 04 वर्ष की व्यपहरण के संदर्भ में श्री सुनील कुमार (पिता) के द्वारा धुर्वा थाना कांड सं0 01/26 दिनांक 03.01.2026 धारा 137 (2) BNS दर्ज करायी गयी है। उक्त काण्ड के… pic.twitter.com/rXyXmHG9b4— Ranchi Police (@ranchipolice) January 14, 2026
परिजनों ने पड़ोसियों का जताया अभार
अंश और अंशिका के परिजनों ने भी इलाके के लोगों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में मोहल्ले और शहर के लोगों ने जिस तरह उनका साथ दिया, उसे वे कभी नहीं भूल सकते. परिजनों ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का जश्न, आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक है. शाम तक मौसीबाड़ी खटाल में उत्सव का माहौल बना रहा.
इधर, ढोल-नगाड़ों की गूंज, गुलाल की रंगत और लोगों के चेहरों पर मुस्कान ने इस दिन को यादगार बना दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दिन लंबे समय तक इलाके के इतिहास में खुशी के एक खास पल के रूप में याद किया जाएगा.
