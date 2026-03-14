रामगढ़ में बच्चा चोर की अफवाह पर हंगामा, लोगों ने संदिग्ध महिला को पकड़ा
रामगढ़ में बच्चा चोर की अफवाह पर खूब हंगामा हुआ.
Published : March 14, 2026 at 3:12 PM IST
रामगढ़: जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोरियारी बागी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक महिला को बच्चा चोर होने के शक में पकड़ लिया. इसके बाद देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह महिला गोरियारी बागी इलाके के एक तीन तल्ले मकान में अचानक घुस गई. घर के आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे संदिग्ध हालत में देखा तो शक होने पर उसे पकड़ लिया और नीचे लाकर बैठा दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना रामगढ़ थाना पुलिस को दी.
इस घटना के दौरान लोगों ने महिला से पूछताछ भी की. इस दौरान महिला ने खुद को बच्चा चोर होने से साफ इनकार किया. महिला का कहना था कि वह कोई चोर नहीं है, बल्कि भीख मांगकर अपना गुजारा करती है. उसने बताया कि उसके पास पहले से ही दो छोटे-छोटे बच्चे हैं और वह मांगकर ही अपना जीवन यापन करती है. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वे उससे लगातार सवाल करते रहे.
इसी बीच सूचना मिलने के बाद रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को भीड़ से अपने कब्जे में लिया और पूरे मामले की जानकारी ली. साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां उससे आगे की पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला जिस घर में घुसी थी, वहां वह सामान को छूती हुई नजर आई थी. जिसके बाद लोगों को शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.
फिलहाल रामगढ़ पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडये ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला वास्तव में बच्चा चोर है या फिर अफवाह के कारण उसे गलतफहमी में पकड़ लिया गया. जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.
बता दें कि इन दिनों इलाके में बच्चा चोर की अफवाहें तेजी से फैल रही है. इसी अफवाह के कारण कई जगहों पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं और कुछ मामलों में लोगों की मौत तक हो चुकी है. यही वजह है कि लोग काफी सतर्क और डरे हुए भी हैं.
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