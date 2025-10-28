ETV Bharat / state

सरकारें बदली लेकिन डेढ़ दशक में भी ट्रांस हिंडन क्षेत्र को नहीं मिला सरकारी अस्पताल, स्थानीय लोगों की मुहिम जारी

नई दिल्ली: गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में लंबे समय से सरकारी अस्पताल की मांग उठ रही है. सरकारें बदलती रहीं, लेकिन ट्रांस हिंडन क्षेत्र को सरकारी अस्पताल नसीब नहीं हुआ, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानी का सामना आए दिन करना पड़ता है. सरकारी अस्पताल की मांग को लेकर कई आंदोलन भी हो चुके हैं. पिछले डेढ़ दशक में क्षेत्र के लोगों की ओर से कई मुहिम चलाई गई, लेकिन कोई भी कोशिश रंग नहीं लाई. हालांकि, ट्रांस हिंडन के वसुंधरा में AIIMS के सैटेलाइट सेंटर शुरू करने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध कराई गई है. हालांकि यह सैटेलाइट सेंटर कब तक बनकर तैयार होगा, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

ट्रांस हिंडन के वसुंधरा इलाके के निवासी अमित किशोर बताते हैं, इलाके में सरकारी अस्पताल, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम की मांग को लेकर डेढ़ दशक से हमारी मुहिम जारी है. उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान हमारी मुहिम शुरू हुई थी. इस दौरान कभी विरोध प्रदर्शन तो कभी आंदोलन के माध्यम से हमने कई मांगों को रखने की कोशिश की. इसके बाद सपा सरकार के दौरान भी मुहिम को रफ्तार देने की कोशिश की गई. कैंडल मार्च निकाले गए, विभिन्न कैंपेन चलाए गए उस वक्त भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली. उन्होंने कहा, उम्मीद थी भाजपा सरकार बनने के बाद ट्रांस हिंडन को अस्पताल, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम मिलेगा, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद भी हमारी मांगे अधूरी हैं. हमारी मुहिम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपनी मांगों को लेकर मुहिम चला रहे हैं.

लोगों की जारी है मांग (ETV Bharat)

अब भी मांगें अधूरी: उनके अलावा गिरीश शर्मा जो कि भारतीय वायु सेना से रिटायर्ड हैं वह भी इस मुहिम में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल, स्टेडियम और डिग्री कॉलेज की मुहिम तकरीबन डेढ़ दशक से चल रही है. हजारों की संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़े हैं. हमने अपनी बात को पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए. न बसपा सरकार में इस दिशा में कोई कदम उठाया और न ही सपा सरकार में. वहीं 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी अब तक ये मांगें अधूरी हैं.

हस्ताक्षार अभियान भी चलाया: वहीं ट्रांस हिंडन के वसुंधरा निवासी राजीव रंजन ने बताया, हम अब भी अपनी मुहिम को लेकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. ट्रांस हिंडन क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी अस्पताल बेहद जरूरी है. अब तक हम कई बार प्रदर्शन करने से लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं. देखते हैं कि कब तक हमारी मांगें पूरी हो पाती हैं. उधर अक्षय शर्मा ने कहा कि इतने सालों के बीतने के बावजूद हमारी मांगें अधूरी हैं. लेकिन जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम आवाज उठाते रहेंगे.