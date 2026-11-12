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धनबाद में महापर्व छठ को लेकर बाजार में फलों की बंपर आवक, कीमतों पर मौसम और मांग का असर

फल खरीदने मंडी पहुंचे लोग ( Etv Bharat )

धनबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर धनबाद के बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति में रौनक बढ़ गई है. छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले फलों की खरीदारी तेज हो गई है. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से केला, कश्मीर से सेब और नागपुर से संतरा मंडी पहुंच रहा है. दूसरे जिलों से भी खुदरा कारोबारी बड़ी संख्या में फल खरीदने कृषि बाजार पहुंच रहे हैं.

थोक मंडी में फलों की भारी आवक के बीच कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. हालांकि कारोबारियों का कहना है कि इस बार कई फलों के भाव पिछले साल के आसपास ही हैं.