धनबाद में महापर्व छठ को लेकर बाजार में फलों की बंपर आवक, कीमतों पर मौसम और मांग का असर
धनबाद के बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति में लोग फलों की खरीदारी कर रहे हैं. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 12, 2026 at 8:01 PM IST
धनबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर धनबाद के बरवाअड्डा कृषि बाजार समिति में रौनक बढ़ गई है. छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले फलों की खरीदारी तेज हो गई है. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से केला, कश्मीर से सेब और नागपुर से संतरा मंडी पहुंच रहा है. दूसरे जिलों से भी खुदरा कारोबारी बड़ी संख्या में फल खरीदने कृषि बाजार पहुंच रहे हैं.
थोक मंडी में फलों की भारी आवक के बीच कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. हालांकि कारोबारियों का कहना है कि इस बार कई फलों के भाव पिछले साल के आसपास ही हैं.
कृषि बाजार का नजारा
छठ महापर्व की तैयारी और बाजार में बढ़ती हलचल कृषि बाजार समिति में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ जुट रही है, कोई केले की खेप खरीद रहा है, तो कोई सेब, संतरा और अनार की पेटियों का भाव पूछ रहा है. छठ पूजा में फलों का विशेष महत्व होने के कारण कारोबारियों ने दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में फल मंगाए हैं. धनबाद की इस मंडी में झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के कारोबारी भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.
फलों की आवक और कीमत
मंडी में फलों की आवक की बात करें, तो केला आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से पहुंच रहा है. नागपुर से संतरा और कश्मीर के सोपोर तथा शोपियां से सेब की खेप आ रही है. थोक कारोबारियों के मुताबिक, मंडी में संतरे की करीब 15 से 20 गाड़ियां और सेब की लगभग 110 गाड़ियों की आवक हुई है.
केले की कीमत उसकी गुणवत्ता और घौद के आकार के हिसाब से 300 से 500 रुपये तक बताई जा रही है. वहीं 26 से 27 किलो संतरे की पेटी 1500 से 1800 रुपये तक बिक रही है, अच्छी गुणवत्ता वाले सेब का भाव 700 से 750 रुपये तक बताया जा रहा है.
दूसरे जिलों से पहुंचे खुदरा कारोबारी
धनबाद की कृषि मंडी सिर्फ स्थानीय कारोबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के फल विक्रेताओं के लिए भी बड़ा केंद्र बनी हुई है. हजारीबाग के टाटीझरिया से पहुंचे दीपक भी छठ के लिए फलों की खरीदारी कर रहे हैं. उनके मुताबिक मंडी में केले की गुणवत्ता के हिसाब से कीमत 350 से 500 रुपये तक है. वहीं कश्मीरी सेब की पेटी 650 से 750 रुपये तक मिल रही है.
छठ में बढ़ जाती है फलों की मांग
छठ के दौरान केला, सेब और संतरे की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. खुदरा कारोबारियों का कहना है कि मंडी में कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. इसके बावजूद छठ के मौके पर ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए उन्हें खरीदारी करनी पड़ती है.
महंगे फलों का विकल्प भी तलाश रहे खरीदार
वहीं मंडी में कुछ फल ऐसे भी हैं, जिनकी कीमत गुणवत्ता और किस्म के अनुसार अलग-अलग है. सेब की अलग-अलग वैरायटी के साथ अनार, नाशपाती, किन्नू, कीवी और प्लम भी उपलब्ध हैं. थोक विक्रेता के मुताबिक, अमेरिकन सेब 500 से 700 रुपये तक बिक रहा है, जबकि अनार की पेटी की कीमत 800 से 1700 रुपये तक है. संतरे का भाव भी गुणवत्ता के अनुसार, 800 से 1700 रुपये तक बताया जा रहा है. कारोबारियों का कहना है कि कीमत अधिक होने पर छोटे खुदरा दुकानदार अपनी जरूरत के अनुसार कम मात्रा में माल खरीद रहे हैं.
दूसरे राज्यों से मंडियों में पहुंच रही है फलों की खेप
कुल मिलाकर छठ महापर्व को लेकर धनबाद का कृषि बाजार पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है. दूसरे राज्यों से लगातार फलों की खेप पहुंच रही है और दूसरे जिलों के खुदरा कारोबारी भी अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं. अब देखना होगा कि महापर्व के नजदीक आते-आते फलों की मांग और कीमतों में कितना बदलाव आता है.
ये भी पढ़ें- छठ पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में लाने की कोशिश, INTACH ने तैयार किए दस्तावेज
हजारीबाग में किन्नर ने रखा महापर्व छठ का व्रत, दाताओं की सुख-समृद्धि और रोजगार के लिए की प्रार्थना
हजारीबाग में कृत्रिम जलाशयों में अर्घ्य देने वालों की संख्या में इजाफा, छठ घाटों की तरह निभाए जाते हैं सारे नियम