बिहार में धनतेरस पर दर्दनाक हादसा! गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 9 लोग झुलसे.. एक की मौत

सारण: बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के वाजिद भरहों गांव में शुक्रवार देर शाम एक भीषण एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया है. इस हादसे में नौ से दस लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें तीन महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, सिलेंडर में पहले आग लगी, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हो गया.

आधा दर्जन से ज्या घायल: हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को मढ़ौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को छपरा सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया. घायलों में बबलू राय, संजय राय, निशु देवी, मुनकीय देवी, आशा देवी और कृष्ण कुमार शामिल हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है.

नागेंद्र सिंह की दर्दनाक मौत: इलाज के दौरान एक घायल, नागेंद्र सिंह, की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिवार में शोक की लहर है, और परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता और घायलों के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है. मृतक के परिवार का कहना है कि इस हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है.

उमाशंकर सिंह की हालत नाजुक: घायलों में शामिल उमाशंकर सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं. अन्य घायलों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां चिकित्सक उनकी जान बचाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा इतना भयावह था कि पूरा गांव सहम गया.

पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन: घटना की सूचना मिलते ही मढ़ौरा के डीएसपी नरेश पासवान और थाना अध्यक्ष अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौरा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. वर्तमान में पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना की गहन जांच की जा रही है.