बांका के धोरैया विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया वोट बहिष्कार, मात्र 10 लोगों ने ही किया मतदान

बांका के धोरैया विधानसभा क्षेत्र के ओड़हरा पंचायत में लोगों ने पंचायत भवन और सड़क को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए वोट बहिष्कार किया है.

Bihar Election 2025
वोट बहिष्कार करते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 11:54 AM IST

4 Min Read
बांका: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान धोरैया विधानसभा क्षेत्र के ओड़हरा पंचायत में मंगलवार को बूथ संख्या 179 और 180 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया. सुबह 10 बजे तक इन दोनों बूथों पर कुल मिलाकर मात्र 10 मतदाताओं ने ही वोट डाला. ग्रामीणों ने पंचायत भवन निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों में प्रशासन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए यह फैसला लिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में पंचायत भवन न बनाकर दूसरे स्थान पर बना दिया गया, जबकि गांव की मुख्य सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है और अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुनियादी विकास कार्यों की उपेक्षा के कारण वे अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

ओड़हरा पंचायत में लोगों ने किया वोट बहिष्कार (ETV Bharat)

अधिकारियों ने की मनाने की कोशिश: वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही बीडीओ अंतिमा कुमारी और थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों को मतदान के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक कोई वरीय अधिकारी जैसे एसडीएम या डीएम स्तर का अधिकारी मौके पर नहीं आते और पंचायत भवन व सड़क निर्माण के लिए ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वे एक भी वोट नहीं डालेंगे.

दूसरे चरण के दौरान अन्य जगह पर मतदान केंद्र पहुंचे लोग (ETV Bharat)

"सरकार के नए नियम के अनुसार पंचायत भवन के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि पंचायत भवन किसी और जगह बनाया जाएगा, वहीं उसका शिलान्यास भी कर दिया गया. हालांकि यहां पर्याप्त जमीन है, लोग अपनी निजी जमीन भी पंचायत भवन के लिए दे रहे हैं. लेकिन फिर भी कहीं और पंचायत भवन बनाया जा रहा है. यहां के सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साफ फैसला किया है कि हम वोट बहिष्कार करेंगे ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे"- ग्रामीण, ओड़हरा पंचायत

धोरैया सीट का राजनीतिक समीकरण: धोरैया विधानसभा सीट बांका जिले की एक महत्वपूर्ण SC (अनुसूचित जाति) आरक्षित सीट है, जहां परंपरागत रूप से दलित वोट बैंक और पिछड़ी जातियों का प्रभाव प्रमुख रहता है. 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD के भुदेव चौधरी ने JDU के मनीष कुमार को 3,060 वोटों के मामूली अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमाया था. वहीं, 2015 में JDU के मनीष कुमार ने RLSP (तत्कालीन NDA सहयोगी) के भुदेव चौधरी को 24,154 वोटों से पराजित किया था.

मतदान केंद्र की तस्वीर (ETV Bharat)

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीट NDA (BJP-JDU) और महागठबंधन (RJD-कांग्रेस) के बीच त्रिकोणीय मुकाबले का केंद्र बनी हुई है. जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर) ने भी यहां उम्मीदवार उतारा है, जो स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, प्रवासन और विकास पर फोकस कर रही है.

दूसरे चरण के दौरान अन्य जगह पर मतदान केंद्र पहुंचे लोग (ETV Bharat)

सुबह 9 बजे तक 15.14% वोट पड़े: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे व अंतिम चरण में मंगलवार को 122 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया. बांका जिला, जिसमें धोरैया सीट शामिल है, में सुबह 9 बजे तक 15.14% मतदाताओं ने वोट डाला. यह आंकड़ा पहले चरण (64.66%) से कम है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार दोपहर तक इसमें इजाफा होने की उम्मीद है. पूरे बिहार में सुबह 9 बजे तक औसतन 14.55% वोटिंग दर्ज की गई. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बल तैनात किए हैं, जबकि वोटर टर्नआउट पर नजर रखी जा रही है. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

TAGGED:

धोरैया विधानसभा क्षेत्र
BOYCOTTED VOTING IN DHORAIYA
DHORAIYA ASSEMBLY SEAT LIVE
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
