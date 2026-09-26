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रांची में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के विरोध में सड़क जाम, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

रोड जाम कर रहे लोगों से बात करती पुलिस टीम (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः शहर के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर गेट नंबर-2 के पास शुक्रवार रात सड़क हादसे में बुजुर्ग राजकुमार प्रसाद की मौत हो गई. इस हादसे के विरोध में शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया. आक्रोशित लोग दुर्घटना के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

क्या है मामला

राजकुमार प्रसाद शुक्रवार रात करीब 10 बजे अशोक नगर से फेरी का काम कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गेट नंबर-2 के पास तेज रफ्तार सफेद और ग्रे रंग की कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल राजकुमार प्रसाद की मौत हो गई.

इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. लोगों ने शव को सड़क पर रखकर करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी चालक की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है. सड़क जाम की सूचना पर हटिया डीएसपी नीरज और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों और परिजनों को समझाया और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम हटाया जा सका.

आरोपी की हुई पहचान