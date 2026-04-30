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संतकबीरनगर में आग से बस्ती खाक! मुआवजे के लिए पीड़ितों ने किया हाईवे जाम

इस अग्निकांड में ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिसमें एक भैंस और चार बकरियों की भी मौत हो गई.

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आग की जद में आने से सब कुछ हुआ खाक! मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ितों ने किया हाईवे जाम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 3:10 PM IST

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संतकबीरनगर: जनपद के खलीलाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कौवतार की दलित बस्ती में बुधवार शाम आए भीषण आंधी-तूफान के कारण लगी आग ने जमकर तबाही मचाई. इस अग्निकांड में ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिसमें एक भैंस और चार बकरियों की भी मौत हो गई. साथ ही घर में रखे लाखों के जेवर, नगद रुपए, अनाज और बिस्तर सहित सारा सामान जल गया.

संतकबीरनगर में आग से बस्ती खाक! (Video Credit; ETV Bharat)

इस आगजनी की घटना में भारी नुकसान हुआ है, जिससे आक्रोशित और दुखी पीड़ितों ने तत्काल मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार सुबह करीब आठ बजे चुरेब स्थित नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. लगभग 45 मिनट तक हाईवे पर आवागमन बाधित रहने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन तत्काल सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला.

प्रशासन की मौजूदगी देख प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और अधिकारियों से उलझने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया और जाम खुलवाया. मौके पर पहुंचे हल्का लेखपालों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. इस दौरान सीओ सदर प्रियम राजशेखर पाण्डेय ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि सरकारी नियमों के अनुसार जल्द ही मदद मुहैया कराई जाएगी, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि विरोध के लिए हाईवे जाम करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है.

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Last Updated : April 30, 2026 at 3:10 PM IST

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