स्कूल बस ने स्कूटी सवार को कुचला, शव रखकर लोगों ने किया सड़क जाम

पाकुड़: जिला मुख्यालय के गांधी चौक के पास एक स्कूटी सवार युवक को बस ने कुचल दिया. इस हादसे में घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई. जिससे आक्रोशित लोगों ने गांधी चौक के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया और चालक की गिरफ्तारी सहित मुआवजा की मांग को लेकर हंगामा किया.

इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक स्कूल बस ने स्कूटी सवार युवक को धक्का मार दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. इधर सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उठाने का प्रयास किया. लेकिन आक्रोशित लोगों ने शव को ले जाने नहीं दिया और सड़क जाम कर दिया.

पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद रोड जाम, जानकारी देते स्थानीय लोग और नेता (ETV Bharat)

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक वाहन (स्कूल बस) को जब्त नहीं किया जाता और चालक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को यहां से उठाने नहीं दिया जाएगा और सड़क जाम जारी रहेगा. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में मारे गये युवक का नाम मृदुल चंद्र है जिसकी उम्र लगभग 18 साल है जो तलवाडागा गांव का रहने वाला है. नगर थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया. सड़क जाम कर रहे आक्रोशित लोगों ने पाकुड़ पुलिस के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी की.