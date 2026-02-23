ETV Bharat / state

झरिया में कोयला लोड ट्रक की चपेट में आने से बच्ची की मौत, सड़क जाम कर की आगजनी

धनबाद: झरिया में देर रात दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार सुबह हालात बेकाबू हो गए. झरिया थाना और घनुवाडीह ओपी क्षेत्र के बालूगद्दा में कोयला लोड ट्रक की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. लोगों का कहना है कि ट्रक में अवैध कोयला लोड था. गुस्साए लोगों ने पहले ट्रक को रोका और फिर सुबह झरिया–बलियापुर मुख्य मार्ग पर डीएवी उच्च विद्यालय के पास आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. उसी स्कूल में मतदान केंद्र भी बना था, जहां कुछ देर के लिए वोटिंग प्रभावित हुई.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि संकरी गलियों से रोजाना अवैध कोयला लोड ट्रकों की आवाजाही होती है. इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया. लोगों ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. सड़क जाम को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई और घंटों सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही.

जिस स्कूल के आगे सड़क जाम किया था, उस स्कूल में बूथ संख्या 12, 13, 14 और 15 पर मतदान चल रहा था. जाम के कारण कुछ समय के लिए मतदान की रफ्तार धीमी पड़ी. हालांकि अंचल अधिकारी मनोज कुमार ने दावा किया कि मतदान पूरी तरह बाधित नहीं हुआ. मौके पर झरिया के पूर्व विधायक और मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह भी पहुंचे. उन्होंने परिजनों और उग्र भीड़ को समझाने की कोशिश की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.