ETV Bharat / state

बिजली गुल से परेशान दुमका के लोग, सांसद नलिन सोरेन के मोहल्लेवासियों ने किया सड़क जाम

दुमका: दुमका लोकसभा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलिन सोरेन के मोहल्ले वासियों ने आज बिजली की कुव्यवस्था से त्रस्त आकर सड़क जाम कर दिया. इसी दौरान सांसद नलिन सोरेन उस ओर से निकले और जाम में फंस गए. हालांकि वे तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे और लोगों की समस्या सुनी. साथ ही मौके पर से ही विभागीय अधिकारियों को फोन कर यह निर्देश दिया कि जल्द से जल्द यहां की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें.

रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर लगा जाम

पिछले कुछ दिनों से दुमका में भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी ओर विद्युत व्यवस्था लचर हो गई है. शहर के कई इलाकों में तो कुछ ही घंटे बिजली रहती है. ऐसे में आज रविवार को दुमका के संथाल परगना महाविद्यालय से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क को लोगों ने जाम कर दिया. लोगों ने राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बिजली गुल से परेशान दुमका के लोग, (Etv Bharat)

लोगों का कहना था कि बिजली की बदहाली की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है. बिजली नहीं रहने से पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है. बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है. कुल मिलाकर घर का सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो चुका है.

यहां खास बात यह भी है कि आज जिस जगह पर सड़क जाम किया गया उस पूरे इलाके में छात्र-छात्राओं के दर्जनों लॉज हैं. जिसमें दूर-दराज से आए सैकड़ों स्टूडेंटस पढ़ाई करते हैं. बिजली की आंख मिचौली से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना था कि इसी मोहल्ले में दुमका सांसद नलिन सोरेन का आवास है. इसके बावजूद बिजली की लचर व्यवस्था से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है. कोई देखने-समझने वाला नहीं है.

जाम में फंसे दुमका सांसद