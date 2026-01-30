शव के अंतिम संस्कार को जा रहे लोगों का रास्ता रोकने पर विवाद, विरोध में तीन घंटे तक एनएच 143 एजी जाम
लोहरदगा में रास्ते को लेकर विवाद में लोगों ने एनएच 143 एजी जाम कर दिया.
Published : January 30, 2026 at 4:07 PM IST
लोहरदगा: शव के अंतिम संस्कार को लेकर जा रहे ग्रामीणों का रास्ते रोके जाने के विरोध में लोहरदगा में एनएच 143 एजी को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया. इस दौरान ग्रामीण शव के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और अपना विरोध दर्ज कराया. जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया है, लेकिन ग्रामीण इस मामले का स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.
रास्ते को लेकर हुआ विवाद
दरअसल, एक महिला के निधन के बाद समुदाय विशेष के लोग शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए सिठियो के पास कोयल नदी जा रहे थे. इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया. उनका कहना था कि वह इस रास्ते से जा कर अपनी सीमा में अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे. इसके बाद विवाद बढ़ गया और पहले पक्ष के लोगों ने एनएच 143 एजी को सिठियो के समीप जाम कर दिया. इस दौरान लगभग तीन घंटे तक एनएच जाम रहा. इस कारण कुछ समय के लिए मामला गरमा गया था.
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी
वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं थे. जिसके बाद सूचना मिलने पर लोहरदगा डीसी डॉ. ताराचंद और लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी भी मौके पर पहुंचे. काफी समझाने के बाद ग्रामीण माने. इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई.
समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग
हालांकि ग्रामीणों ने समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की. इसपर प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया है कि बैठक कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा.
“रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था. जिसके बाद ग्रामीणों को समझाया गया है. फिलहाल मामला शांत हो गया है. ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा.”-सादिक अनवर रिजवी, एसपी, लोहरदगा
जाम के कारण लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी
सड़क जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ वाहनों को डायवर्ट भी करना पड़ा था. जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी. प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता की वजह से फिलहाल मामला शांत हो गया है.
ये भी पढ़ें-
पाकुड़ में नौ घंटे बाद हटा सड़क जाम, आश्रित को मुआवजा व नौकरी का आश्वासन
दुमका में दिनदहाड़े ई-रिक्शा चालक की हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम
बीसीसीएल की ओपन कास्ट परियोजना का रास्ता काटा, विरोध करने पर कोल कर्मियों के साथ मारपीट, प्रतिरोध में सड़क जाम