शव के अंतिम संस्कार को जा रहे लोगों का रास्ता रोकने पर विवाद, विरोध में तीन घंटे तक एनएच 143 एजी जाम

लोहरदगा में शव के साथ सड़क जाम करते ग्रामीण. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लोहरदगा: शव के अंतिम संस्कार को लेकर जा रहे ग्रामीणों का रास्ते रोके जाने के विरोध में लोहरदगा में एनएच 143 एजी को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया. इस दौरान ग्रामीण शव के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और अपना विरोध दर्ज कराया. जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया है, लेकिन ग्रामीण इस मामले का स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

रास्ते को लेकर हुआ विवाद

दरअसल, एक महिला के निधन के बाद समुदाय विशेष के लोग शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए सिठियो के पास कोयल नदी जा रहे थे. इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने इस बात का विरोध किया. उनका कहना था कि वह इस रास्ते से जा कर अपनी सीमा में अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे. इसके बाद विवाद बढ़ गया और पहले पक्ष के लोगों ने एनएच 143 एजी को सिठियो के समीप जाम कर दिया. इस दौरान लगभग तीन घंटे तक एनएच जाम रहा. इस कारण कुछ समय के लिए मामला गरमा गया था.

लोहरदगा में सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाते अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी

वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं थे. जिसके बाद सूचना मिलने पर लोहरदगा डीसी डॉ. ताराचंद और लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी भी मौके पर पहुंचे. काफी समझाने के बाद ग्रामीण माने. इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई.

समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग