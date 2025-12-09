सर्दियों में भी बूंद-बूंद पानी को तरसती जनता, चमोली में लोगों ने किया हाईवे जाम, आमरण अनशन की दी चेतावनी
उत्तराखंड के चमोली जिले में लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे है. इसीलिए मंगलवार को लोगों ने हाईवे जाम किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 9, 2025 at 4:39 PM IST
चमोली: लगातार पेयजल की समस्या से जूझ रहे गोपेश्वर नगरवासियों के सब्र का बांध आज टूट गया. गुस्साएं नगरवासियों ने जल संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि यदि अभी भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन करेंगे.
दरअसल, बीते लंबे समय से गोपेश्वर नगर में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ऐसे में नगरवासी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं. अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग पेयजल निगम, जल संस्थान के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. वहीं विभाग के सामने भी नगर वासियों को सुचारू पेयजल की आपूर्ति करवाना चुनौती बनी हुई है. आखिर में परेशान होकर आज नगरवासियों ने हल्दापानी में नेशनल हाईवे जाम किया.
नाराज नगर वासियों को मनाने के लिए पुलिस, तहसील और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान आंदोलनकारियों की प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई. हालांकि बाद में जल संस्थान के अधिकारियों की तरफ से दो दिनों के अंदर पेयजल समस्या को सुचारू किये जाने का आश्वासन मिलने के बाद नगरवासी जाम खोलने को तैयार हुए. इस तरह करीब दो घंटे तक हाईवे जाम रहा.
इस दौरान प्रदर्शनकारी अनसूया देवी ने कहा कि जल संस्थान कर्मियों की लापरवाही के कारण उन्हें बूंद-बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है. सड़कों व नालियों में पानी बह रहा है, लेकिन नल में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है. वहीं नगर पालिका गोपेश्वर के पार्षद दीपक बिष्ट ने कहा कि बीते कई महीनों से गोपेश्वर नगर में पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है.
दीपक बिष्ट ने जल संस्थान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दो दिन के अंदर पानी की व्यवस्था को सुचारु नहीं किया गया तो उनके द्वारा आमरण अनशन शुरू किया जायेगा. जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जल संस्थान की होगी.
वहीं इस मामले को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अनुज गुप्ता का कहना है कि कुछ जगहों पर स्रोत से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका मरम्मत कार्य पूरा हो गया है. जल्द ही नगरवासियों को इस समस्या से निजात मिल जायेगी. अधिशासी अभियंता अनुज गुप्ता ने बताया कि विभाग के कर्मचारी लगातार पेयजल लाइन के सुधारीकरण के कार्य में जुटे हुए हैं. जल्द पानी सुचारू कर दिया जाएगा.
पढ़ें---