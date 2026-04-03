ETV Bharat / state

रांची में एलपीजी संकट गहराया: सिलेंडर के लिए लोगों ने किया सड़क जाम

रांची में एलपीजी किल्लत से उपभोक्ताओं में आक्रोश है. चुटिया में लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया.

LPG Crisis in Jharkhand
एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के विरोध में रांची के चुटिया में सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:राजधानी रांची में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार जारी है. बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतरने लगे हैं.

सिलेंडर के साथ सड़कों पर उतरे लोग

इस कड़ी में शुक्रवार को रांची के चुटिया इलाके में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब तय समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया और विरोध स्वरूप सिलेंडर को सड़क पर ही रख दिया. घंटों मशक्कत के बाद प्रशासन ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया.

लगातार बढ़ रहा है बैकलॉग

एलपीजी संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रांची में हर रोज करीब 4000 सिलेंडर की कमी हो रही है. वर्तमान में करीब 76 हजार उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है, जिसमें लगभग 65 हजार इंडेन गैस उपभोक्ता शामिल हैं. महज 10 दिन पहले यह आंकड़ा 65 हजार था, लेकिन अब रोजाना 8 से 10 हजार नई बुकिंग जुड़ने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है.

LPG Crisis in Jharkhand
एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के विरोध में रांची के चुटिया में सड़क जाम करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

नहीं मिल रहा है सिलेंडर

गैस एजेंसियों के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है. पहले जिन एजेंसियों को रोजाना 650 सिलेंडर मिलते थे, अब उन्हें करीब 500 सिलेंडर ही मिल रहे हैं. शहर में करीब 38 गैस एजेंसियां हैं, जिनमें से कई के पास 4 से 5 दिनों तक सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जबकि कुछ को दो दिन में एक बार ही गैस सिलेंडर मिल रहा है.

DAC नंबर मिलने के बाद भी परेशानी

स्थिति यह है कि उपभोक्ताओं को पहले 20-25 दिन तक इंतजार करना पड़ता है और बुकिंग के बाद भी 15 से 17 दिनों में डिलीवरी मिल रही है. माधुरी गैस एजेंसी के संजीव कुमार के मुताबिक, सप्लाई बढ़ने के बाद ही बैकलॉग खत्म हो पाएगा. वहीं, शांतनु गैस एजेंसी के सेतु तिवारी का कहना है कि जितनी डिलीवरी हो रही है, उतनी ही नई बुकिंग भी आ रही है, जिससे दबाव बना हुआ है.

निर्धारित समय पर भी नहीं दिए जा रहे हैं सिलेंडर

उपभोक्ताओं की परेशानी भी लगातार बढ़ रही है. चुटिया के राजेश कुमार ने बताया कि 20 दिन पहले बुकिंग कराने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला. वहीं लालपुर के जितेंद्र कुमार और किशोरगंज की ए. तिवारी ने भी इसी तरह की शिकायतें की हैं.

सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात आ रही है सामने

इस बीच आईओसीएल के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण DAC नंबर मिलने में भी दिक्कत आ रही है. वहीं, कुछ एजेंसियों पर डीएसी नंबर सही तरीके से दर्ज नहीं करने का आरोप भी लग रहा है, जिससे एलपीजी वितरण व्यवस्था और बिगड़ रही है. रांची में गैस संकट अब गंभीर रूप ले चुका है, जिसका असर सीधे आम लोगों की रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है.

LPG Crisis in Jharkhand
एलपीजी सिलेंडर की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)

सिलेंडर की सप्लाई हुई प्रभावित

ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग एलपीजी संकट को लेकर अफवाह फैला रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक समस्या आपूर्ति में कमी और बढ़ती मांग के बीच संतुलन बिगड़ने की है. खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे बैकलॉग बढ़ा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

एलपीजी संकट के बीच रांची के बाजारों में पारंपरिक चूल्हे की बढ़ी डिमांड, घरों की रसोई में फिर सुलगने लगी पुरानी आंच

खूंटी में गैस के लिए हाहाकार! रातभर लाइन, मच्छरदानी लगाकर सोए लोग, फिर भी नहीं मिला सिलेंडर

सिलेंडर संकट के बीच ‘सुगनू’ का अपना इंतजाम, हर चौखट पर लकड़ी का ढेर, सालभर के ईंधन से लैस गांव

TAGGED:

PEOPLE BLOCK ROAD IN RANCHI
NON AVAILABILITY OF LPG CYLINDERS
LPG CRISIS IN JHARKHAND
रांची में एलपीजी किल्लत
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.