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बलरामपुर में सुशासन तिहार से लोगों को फायदा, मौके पर हो रहा समस्या का समाधान

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया. इस अवसर पर कृषि जागरुकता रथ रवाना किया गया.

Public Grievance Camp in Balrampur
बलरामपुर में जन समस्या शिविर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 10:40 PM IST

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में शासन के अच्छे कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. इसका एक मात्र लक्ष्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है. इस उद्देश्य को लेकर बलरामपुर रामानुजगंज में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया. जनसमस्या निवारण शिविर विकासखंड बलरामपुर के ग्राम पंचायत महाराजगंज में आयोजित हुआ.

बलरामपुर में सुशासन शिविर का आयोजन

छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत महाराजगंज में आयोजित समाधान शिविर में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे. कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधि भी इस शिविर का हिस्सा बने. सभी विभागों के स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी गई.. इस समाधान शिविर में ग्राम पंचायत जरहाडीह, पुटसुरा, राधाकृष्णनगर, झलपी, सौनी, कोटपाली, भैंसामुड़ा, कृष्णनगर एवं सागरपुर पंचायतों के ग्रामीणजन पहुंचे. उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताया.

बलरामपुर में सुशासन तिहार (ETV BHARAT)

गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, बच्चों का हुआ अन्नप्राशन

इस दौरान 4 गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं शिशुओं का अन्नप्राशन संपन्न कराया गया. इसके साथ ही महिलाओं को पोषण आहार, मातृ स्वास्थ्य जांच एवं संस्थागत प्रसव से अवगत कराया गया. शिशुओं के अभिभावकों को शिशु पोषण, टीकाकरण एवं देखभाल संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई.बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया.

Agricultural Pledge Chariot in Balrampur
बलरामपुर में कृषि संकल्प रथ (ETV BHARAT)

ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व में ही आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनका विभागों द्वारा पात्रतानुसार निराकरण किया जा रहा है. जो प्रकरण राज्य स्तर से संबंधित हैं, उन्हें शासन को अवगत कराया जाएगा, साथ ही जिला स्तर के मामलों का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा, ताकि लोगों को त्वरित राहत मिल सके. आज शिविर में भी बहुत सारे आवेदन आए हैं. सुशासन का उद्देश्य यही है कि शासन का जो अमला है वो लोगों के बीच जाएं लोगों की जो भी कठिनाईयां हैं मांगें हैं वो यहां रख पाएं और उनका निराकरण हम कर पाएं-राजेंद्र कटारा, कलेक्टर, बलरामपुर

Good Governance Festival in Balrampur
बलरामपुर में सुशासन तिहार (ETV BHARAT)

शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं शिविरों के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रही हैं. इन शिविरों के जरिए आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है. इन पहलों से आम जनता को सीधे लाभ मिल रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान सरल एवं सुलभ हो रहा है. क्षेत्र में बिजली से संबंधित समस्याओं का भी तुरंत समाधान किया जा रहा है- धीरज सिंहदेव, बलरामपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष

बलरामपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत विकसित कृषि संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इससे खेती किसानी के लिए किसानों को जागरुक किया जाएगा.

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बलरामपुर रामानुजगंज जिला
बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा
SUSHASHAN TIHAR IN BALRAMPUR

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