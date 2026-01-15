ETV Bharat / state

पुरानी टिहरी की 'खिचड़ी संक्रांति' मेले को याद कर भावुक हुए लोग, कभी त्रिवेणी पर लगता था जमावड़ा

टिहरी झील में जलमग्न हो चुकी पुरानी टिहरी की 'खिचड़ी संक्रांति' आज भी लोगों के जहन में जिंदा है. जानिए कैसा था टिहरी?

पुरानी टिहरी की खिचड़ी संक्रांति (फाइल फोटो- ETV Bharat)
टिहरी: मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान और दान जैसे शुभ कार्य करते हैं. इस बार भी स्नान करने के लिए तमाम नदी तटों पर भारी भीड़ दिखी. जहां लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन मकर संक्रांति का यह पर्व पुरानी टिहरी में रह चुके लोगों को उन बीते दिनों की याद दिलाती है, जो कभी उन्होंने वहां गुजारे. उस वक्त मकर संक्रांति के दिन लोग भागीरथी-भिलंगना और घृत गंगा के त्रिवेणी पर स्नान करते थे. जिसका काफी महत्व था, लेकिन विकास के दौर में झील बनने से पुरानी टिहरी जलमग्न हो गया. जिससे यह स्नान भी अतीत बनकर रह गया.

भागीरथी और भिलंगना के त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए उमड़ती थी भीड़: बात जब मकर संक्रांति की होती है तो पुरानी टिहरी की खिचड़ी संक्रांति का ऐतिहासिक मेला आज भी उन लोगों के जहन आ जाता है, जो कि उस दौर के पुरानी टिहरी के खिचड़ी संक्रांति के पर्व पर संगम में स्नान करने के लिए आते थे. जहां स्नान आदि के बाद ही टिहरी का खिचड़ी संक्रांति का मेला शुरू होता था. इस दिन दूर दराज के गांवों से लोग काफी संख्या में पुरानी टिहरी पहुंचते थे.

पुराना टिहरी शहर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

त्रिवेणी के तट पर बने बदरीनाथ मंदिर में करते थे पूजा: टिहरी के भागीरथी, भिलंगना और घृत गंगा के त्रिवेणी संगम पर स्नान करने वालों की काफी भीड़ रहती थी. इस संगम गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता था. हालांकि, घृत गंगा को अदृश्य माना जाता था. त्रिवेणी में स्नान आदि के बाद लोग त्रिवेणी के तट पर बने बदरीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते थे. यहां पर बदरीनाथ धर्मशाला भी था. जहां पर दूर दराज से लोग रात्रि प्रवास के लिए आते थे और मकर संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाते थे.

पुरानी टिहरी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

पूर्व ब्लॉक प्रमुख थौलधार खेम सिंह चौहान समेत अन्य जानकारों की मानें तो अन्य स्थान जिसमें मुख्य रूप से थौलधार विकासखंड के छाम बाजार के पास भागीरथी तट पर त्रसौड़ का कृष्ण कुंज घाट, भागीरथी व भिलंगना नदी के तटों पर ग्रामीणों की अपनी-अपनी सुविधानुसार जगह-जगह पर्वों पर स्नान करने के लिए घाट स्थापित किए गए थे, लेकिन समय बदला तो विकास आस्था पर भारी पड़ा. इसके तहत टिहरी डैम बना और आस्था के ये सभी प्रतीक अब टिहरी झील में समा गए.

त्रिवेणी के तट पर बना बदरीनाथ मंदिर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इसके साथ ही एक सभ्यता का भी अंत हो गया. पुरानी टिहरी एक शहर के साथ ही रजवाड़े और साहित्यकारों, क्रांतिकारियों, बलिदानियों, तपस्वीयों की कर्मभूमि थी, जो टिहरी झील बनने के बाद दफन हो गई. टिहरी बांध के कारण जलमग्न हो जाने के बाद अब गंगा व भिलंगना घाटी के आस पास के लोग अब इस प्रकार के स्नान पर्वों पर आस्था की डुबकी लगाने से वंचित रह जाते हैं. यहां पर राजशाही के दौर से मेला लगता था. भागीरथी-भिलंगना और घृत गंगा के त्रिवेणी की वजह से इसे त्रिहरी कहा जाता था. जो बाद में टिहरी बना.

झील के ऊपर बना पुल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"टिहरी के त्रिवेणी संगम पर खास स्नान पर्वों पर डुबकी लगाने से लेकर खिचड़ी संक्रांति मेले की याद आज भी मेरे जहन में जिंदा है. अब ऐसे पर्वों पर स्नान आदि के लिए लोग हरिद्वार या उत्तरकाशी की तरफ रूख करते है, लेकिन ऐसा सभी के लिए मुमकिन नहीं है. दूरस्थ क्षेत्रों के लोग अब इस प्रकार के पर्वों पर अपने प्राकृतिक स्रोतों में ही से स्नान कर पूजा अर्चना कर पुण्य अर्जित करते हैं."- कुलदीप पंवार, ग्रामीण, तिवाड़ गांव

