देहरादून में किशोरी का पीछा करने वाले युवक को कपड़े उतारकर पीटा, सड़क पर निकाला जुलूस
देहरादून के बंजारावाला में 10वीं की छात्रा का पीछा करने वाले युवक को लोगों ने दबोचा, बीच सड़क पर पीटा, फिर घुमाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 3:25 PM IST
देहरादून: पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बंजारावाला में किशोरी का पीछा करने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. जिसके बाद युवक के कपड़े उतातरकर सड़क पर जुलूस निकाला. फिर बुरी तरह से पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, किशोरी के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पिछले एक साल से छात्रा का कर रहा था पीछा: परिजनों के मुताबिक, मोहम्मद शाद नाम का एक युवक पिछले एक साल से उनकी 13 साल की बेटी का पीछा कर परेशान कर रहा था. उनकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा है. वो स्कूल जाती है, लेकिन युवक के पीछा करने की वजह से वो बेहद परेशान हो गई थी. किशोरी कुछ समय तक चुपचाप सहती रही, लेकिन बीती सोमवार यानी 13 जुलाई को किशोरी ने हिम्मत कर अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई.
लोगों ने युवक को जुलूस निकालकर घुमाया: किशोरी के मुंह से आपबीती सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके साथ ही मोहल्लेवासी भी युवक की करतूत को लेकर आग बबूला हो गए. इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मोहम्मद शाद को पकड़ लिया, फिर उसके कपड़े उतार कर सड़क पर उसका जुलूस निकाला.
वेल्डिंग की दुकान चलाता है आरोपी युवक: इतना ही नहीं उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और पुलिस के सुपुर्द कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी शाद की क्षेत्र में वेल्डिंग की दुकान है. इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला. उधर, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
"किशोरी की परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी मोहम्मद शाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है."- विनोद गुसाईं, कोतवाली पटेलनगर प्रभारी
देहरादून में शराब के ठेके के बाहर फायरिंग मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार: वहीं, रायपुर फायरिंग की घटना में फरार इनामी आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है. पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में आरोपी और उसके साथियों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे.
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया है. बता दें कि फायरिंग की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इस आरोपी पर पुलिस ने 15 हजार रुपए का इनाम भी रखा था.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, बीती 4 जुलाई को बंजारावाला निवासी दिवाकर खंडूरी ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें दिवाकर ने बताया कि बीती 3 जुलाई की रात करीब 9 बजे वो अपने दोस्त नवीन राणा और रोहन कुमार के साथ रिंग रोड शराब के ठेके के बाहर खड़ा था.
इसी दौरान 3-4 अज्ञात लोग दौड़ते हुए आए और पिस्टल से 2 राउंड फायर कर दिए. जिनमें से एक गोली उनके साथी नवीन राणा के कंधे और दूसरी गोली पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति कमेंद्र शर्मा के पैर पर लगी, जिन्हें उन्होंने तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.
जहां दोनों का उपचार किया गया. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद थाना रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में आरोपी ओम प्रकाश उर्फ ओमपाल उर्फ कपिल पुत्र जयप्रकाश का शामिल होना पाया गया.
जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की ओर से उसके संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गई, लेकिन आरोपी ओम प्रकाश अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था. जिसे रायपुर के सिक्यूआई से दबोच लिया गया.
"पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश को सिक्यूआई रायपुर के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक देशी तमंचा 315 बोर का बरामद किया गया है."- संजीत कुमार, रायपुर थाना प्रभारी
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