बच्चा चोरी की अफवाह पर महिला को पीटा, पुलिस जांच में निकली मानसिक रूप से कमजोर
रुद्रपुर में एक महिला को बच्ची चोरी के शक में लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 10, 2026 at 7:20 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बच्चा चोरी की अफवाह ने एक बार फिर माहौल गरमा दिया. कृष्णा कॉलोनी में एक महिला को बच्ची चोरी के शक में लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है और उस पर लगाए गए बच्चा चोरी के आरोप निराधार हैं. पुलिस अब महिला के परिजनों से संपर्क कर उसे सुरक्षित घर भेजने की तैयारी कर रही है.
मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र का है. यहां बच्चा चोरी की अफवाह के चलते एक महिला को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा. बताया जा रहा है कि कृष्णा कॉलोनी इलाके में लोगों का शक हुआ है कि महिला तीन साल की बच्ची को अपने साथ ले जा रही है. इस शक में लोगों ने महिला को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसकी पिटाई कर दी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची.
पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला. जानकारी के अनुसार कृष्णा कॉलोनी निवासी रजत की तीन वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात महिला वहां पहुंची और बच्ची को अपने साथ ले जाने लगी. आसपास मौजूद लोगों को महिला की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और महिला का पीछा करने लगे.
बताया जा रहा है कि महिला बच्ची को लेकर शास्त्री नगर की ओर तेजी से जा रही थी. हालांकि कुछ ही दूरी पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और बच्ची को उसके कब्जे से छुड़ा लिया. भीड़ ने बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों के हवाले कर दिया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी कर दी. देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपनी हिरासत में लिया और उसे कोतवाली ले गई. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की. मामले में क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला मानसिक रूप से कमजोर पाई गई है.
उन्होंने कहा कि महिला पर लगाए गए बच्चा चोरी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. पुलिस की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि महिला बच्चा चोरी की नीयत से बच्ची को ले जा रही थी. सीओ ने बताया कि महिला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की रहने वाली है. पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि उसे सुरक्षित उसके घर भेजा जा सके.
साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि महिला के साथ मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. यदि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.
