ETV Bharat / state

धनबाद में बच्चा चोरी के शक में किन्नर की पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाया

धनबाद: बैंक मोड़ थाना इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है. मटकुरिया श्मशान घाट के पास लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में एक महिला की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई.

धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में मटकुरिया श्मशान घाट से थोड़ी दूरी पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने के शक में एक महिला को पकड़ लिया. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी.

जानकारी देते थाना प्रभारी (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों का आरोप है कि महिला भेष बदलकर बच्चे चुराने के इरादे से इलाके में घूम रही थी. इसी बीच किसी ने बैंक मोड़ थाने में घटना की सूचना दे दी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई.

पूछताछ में महिला ने पुलिस को बताया कि वह एक किन्नर है और लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है. इस मामले के बारे में बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोगों ने एक बच्चा चोर को पकड़ रखा है. मौके पर पहुंचकर पुलिस उसे सुरक्षित थाने ले आई. जांच के दौरान उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ.