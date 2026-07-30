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गोरखपुर: 10 साल की मासूम के कातिल पर फूटा जनता का गुस्सा, जिला अस्पताल में कर दी जमकर धुनाई

आरोपी अभिषेक यादव ने मंगलवार को जिला अस्पताल से एक 10 साल की लड़की को अगवा करके उसकी हत्या कर दी थी.

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गोरखपुर: 10 साल की मासूम के कातिल पर फूटा जनता का गुस्सा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 5:05 PM IST

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गोरखपुर: जिला अस्पताल में गुरुवार को उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब पुलिस एक मासूम के हत्यारे को मेडिकल जांच के लिए लेकर पहुंची. वहां आरोपी के आने का इंतजार कर रही आक्रोशित लोगों और कर्मचारियों की भीड़ देखते ही देखते उस पर टूट पड़ी और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. उसके बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकाला और उसकी जान बचाई.

गोरखपुर: 10 साल की मासूम के कातिल पर फूटा जनता का गुस्सा (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि आरोपी अभिषेक यादव ने मंगलवार को जिला अस्पताल से एक 10 साल की लड़की को अगवा करके उसकी हत्या कर दी थी. उसके बाद शव को छिपा दिया गया. बुधवार को पुलिस ने CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया था. आरोपी गाजीपुर का रहने वाला है.

क्या है पूरी घटना

दरअसल, बीते मंगलवार को 10 साल की मासूम अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को खाना देने गई थी. उस वक्त वहां डायल 112 का सिपाही अभिषेक यादव मौजूद था, बच्ची जब घर लौटने लगी तो आरोपी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया. आरोपी पुलिस की वर्दी में था, इसलिए बच्ची ने विश्वास कर लिया और उसके साथ चली गई. रात जब 10:00 बजे उसके पिता ऑटो चलाकर घर पहुंचे तो पता चला बच्ची अस्पताल से घर नहीं पहुंची.

परेशान पिता पहले जिला अस्पताल पहुंचा और खोजबीन शुरू की, जब कहीं सुराग नहीं लगा, तो उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि अभिषेक डायल 112 पर तैनात था, बच्ची उसी के साथ गई थी. जब पुलिस ने अभिषेक यादव से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली है. उसने बताया कि उसने वारदात के बाद शव को चिलुआताल थाना क्षेत्र के चिऊटहा के पास ठिकाने लगा दिया था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है. वारदात के बाद गुरुवार को जब पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद आक्रोशित लोगों ने आरोपी अभिषेक यादव की पिटाई शुरू कर दी. हालांकि पुलिस ने घेराबंदी करके उसे बचा तो लिया और अस्पताल से किसी तरह लेकर निकल गई.

ये भी पढ़ें- गोरखपुर के जिला अस्पताल से 10 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या

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