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गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमला, फरार हुआ साइबर अपराधी, जांच में जुटी पुलिस

गिरिडीह: जिले में एक साइबर अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया. इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव करते हुए पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया. तभी साइबर अपराधी मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया. घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया गांव की है. वही पथराव की इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

मौके से फरार हुआ चुरामण मंडल

जानकारी के मुताबिक, चामलिटी गांव निवासी साइबर अपराधी चुरामण मंडल अपने ससुराल चिकसोरिया गांव में रह रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह साइबर पुलिस उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंची. तभी खुद को घिरता देख चुरामण मंडल और उसके सहयोगियों ने मौके पर मौजूद भीड़ के साथ मिलकर पुलिस टीम का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुलिस पर हमला और पथराव शुरू हो गया. इस दौरान पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. हंगामा और पथराव के बीच चुरामण मंडल मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

पुलिस टीम पर पथराव