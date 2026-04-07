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बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिली गैस, खाली सिलेंडर उठा कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच गए लोग

कलेक्टर की जनसुनवाई में खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे लोग ( ETV Bharat )