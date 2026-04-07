बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिली गैस, खाली सिलेंडर उठा कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंच गए लोग
छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट का मामला. कलेक्टर के यह कहने पर कि आपूर्ति अधिकारी के पास जाइए, नाराज लोगों ने जिला आपूर्ति अधिकारी के दरवाजे के सामने बैठकर दिया धरना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 3:52 PM IST
छिंदवाड़ा: 1 महीने से गैस रिफलिंग का नंबर लगाने के बाद भी जब लोगों को गैस नहीं मिली तो वे कलेक्टर के पास जनसुनवाई में सिलेंडर लेकर पहुंच गए. यहां कलेक्टर ने कहा कि आपूर्ति अधिकारी के पास जाइए तो गुस्साए लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में ही आपूर्ति अधिकारी के दरवाजे के सामने बैठकर धरना देना शुरू कर दिया. यह घटना दिनभर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही.
1 महीने से लगा नंबर फिर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर
खाली गैस सिलेंडर लेकर कलेक्टर के पास पहुंची मोनिका पहाड़ी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च को गैस रिफिलिंग के लिए बुक कराया था. एजेंसी द्वारा कई बार अलग-अलग तारीख देकर बुलाया गया लेकिन सिलेंडर नहीं मिला. जब जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंची तो कलेक्टर ने कहा कि 10 नंबर कमरे में जाइए, वहां आपकी समस्या हल हो जाएगी. कमरे के सामने ही अब हम खाली सिलेंडर लिए बैठे हैं.
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सड़कों पर भी गैस के लिए लोगों ने लगाया जाम, दिया धरना
वहीं मंगलवार को ही छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज रोड में एक गैस एजेंसी के सामने जब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिले तो उन्होंने सड़क पर ही चक्का जाम कर दिया. सैकड़ो की संख्या में लोगों ने सड़क के किनारे खाली सिलेंडर रखकर जमकर नारेबाजी की. लोगों का कहना है कि पैसे लेने के बाद नंबर लगा लिया गया है लेकिन ना तो होम डिलीवरी की जा रही है और ना ही उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं. जबकि लगातार होटल में कालाबाजारी के सिलेंडर बेचे जा रहे हैं.
जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा, गैस वितरण की पूरी व्यवस्था की गई है
छिंदवाड़ा में गैस की डिलीवरी करने में सबसे ज्यादा समस्या एचपी के उपभोक्ताओं को आ रही है. जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे का कहना है कि गैस वितरण की पूरी व्यवस्था की गई है. कनेक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से कहीं-कहीं दिक्कत आ रही है. लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सभी को नियम के अनुसार गैस वितरण किया जा रहा है. कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय में खाली गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं इस पर जांच कराई जाएगी.