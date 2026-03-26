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चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, कन्या पूजन कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद

हरिद्वार: ग्रह नक्षत्र के आधार पर देशभर में बृहस्पतिवार यानि आज अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है. हरिद्वार में जहां माता के मंदिरों में रौनक देखने को मिली, वहीं इस पावन अवसर लोगों ने अपने घरों में कन्यापूजन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. शास्त्रों के जानकारों के अनुसार बृहस्पतिवार को उदय व्यापिनी तिथि होने के कारण अष्टमी और नवमी का पूजन बृहस्पतिवार को ही है. गुरुवार सुबह 10:06 बजे तक नवमी पूजन के योग बन रहे हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों ने बृहस्पतिवार को अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया है. श्रद्धालु नौ कन्याओं के पांव धोकर उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत और शक्तिपीठ की वेदी पर उगाई गई जौ से पूजन कर रहे हैं.

माया देवी मंदिर में उमड़ी भीड़: चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और नवमी हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माया देवी मंदिर पर माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी के मंदिर को नवरात्रों के दिनों में भव्य ढंग से सजाया गया. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा. माया देवी मंदिर हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है. भक्तों में मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से मन की सभी मुरादे पूरी होती हैं. यही कारण है कि यहां न सिर्फ रोजाना स्थानीय लोग माता की उपासना करते हैं बल्कि दूर दराज के श्रद्धालु भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं.