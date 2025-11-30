ETV Bharat / state

शारदा नदी किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बना लोगों के लिए सिरदर्द, श्रद्धालुओं की आस्था से भी खिलवाड़

चंपावत: सीएम धामी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर नगर पालिका पर क्षेत्र के लोगों ने उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है. लोगों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और करोड़ों की शारदा कॉरिडोर योजना से टनकपुर समेत चंपावत को स्वच्छ सुंदर और आदर्श चंपावत बनाने की परिकल्पना पालिका प्रशासन के ध्यान से दूर होता जा रहा है. आरोप लगाया है कि नगर पालिका प्रशासन ही इन योजनाओं का शारदा किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाकर खुले आम मखौल उड़ा रहा है. कूड़े के पहाड़ रूपी ढेरों से उठने वाला जहरीला धुआं, दुर्गंध समेत महामारी फैलाने वाली गंदगी नगर के लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है.

चंपावत जिले के टनकपुर नगर पालिका द्वारा पवित्र शारदा नदी किनारे पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए कूड़ा डंपिंग जोन की खबर को ईटीवी भारत ने कुछ दिन पूर्व प्रमुखता से उठाया था. खबर के बाद पालिका प्रशासन ने कूड़े के ढेर में लगी आग को फायर कर्मियों की मदद से बुझाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री तो कर ली, लेकिन नगर वासियों समेत मां पूर्णागिरी धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट करते कूड़े के ढेर को कहीं अन्यत्र नगर से दूर स्थापित करने की योजना पर अभी भी पालिका प्रशासन की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है.

शारदा नदी किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बना लोगों के लिए सिरदर्द (VIDEO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत के साथ इस विकराल होती समस्या पर नगर के स्थानीय लोगों ने अपना दर्द साझा किया है. राज्य आंदोलनकारी गंगागिरी गोस्वामी का कहना है कि कूड़े के ढेर पर बने पूर्णागिरी यात्रियों के वाहनों का पार्किंग स्थल से पालिका प्रशासन लाखों की कमाई कर रहा है. लेकिन उसके बाद भी यात्रियों को कूड़े के ढेर से उठने वाले जहरीला धुआं और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है.