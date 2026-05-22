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जगजीतपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से फूटा लोगों का गुस्सा, बिजली घर पर किया हंगामा, हाईवे किया जाम

विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों में रोष ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: भीषण गर्मी के बिजली सप्लाई ठप होने से नाराज लोगों ने बिजली घर पर हंगामा किया और उसके बाद हाईवे जाम कर दिया. बृहस्पतिवार देर रात बड़ी संख्या में जगजीतपुर डिवीजन के गुरुकुल स्थित बिजली घर पर पहुंचे लोगों ने पावर सप्लाई ठप होने पर खूब हंगामा किया. आक्रोशित लोगों की भीड़ को देखकर यूपीसीएल के कर्मचारी वहां से भाग गए. लोग एसडीओ और अन्य अधिकारियों को फोन मिलाते रहे लेकिन सभी के फोन बंद मिले. इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया. दरअसल जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली सप्लाई का सबसे ज्यादा बुरा हाल है. यहां बृहस्पतिवार दिन से रात तक बिजली गायब रही. इसके बाद गुस्साए लोग बिजली घर पहुंचे. लोगों ने बिजली घर में घुसकर जमकर हंगामा काटा. इतना ही नहीं गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम लगा दिया. लोग हाईवे पर बीच सड़क में ही लेट गए. काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की भीड़ को शांत कराया. दो दिन तक सराय विभाजित विद्युत लाइन का निर्माण कार्य गतिमान होने की वजह से दो दिन विद्युत आपूर्ति बंद रही. लोगों को पूर्व में सूचना उपलब्ध कराई गई थी, विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है.

प्रदीप चौधरी, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम