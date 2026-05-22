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जगजीतपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से फूटा लोगों का गुस्सा, बिजली घर पर किया हंगामा, हाईवे किया जाम

एक ओर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है.

Haridwar power supply disrupted
विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों में रोष (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 11:57 AM IST

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हरिद्वार: भीषण गर्मी के बिजली सप्लाई ठप होने से नाराज लोगों ने बिजली घर पर हंगामा किया और उसके बाद हाईवे जाम कर दिया. बृहस्पतिवार देर रात बड़ी संख्या में जगजीतपुर डिवीजन के गुरुकुल स्थित बिजली घर पर पहुंचे लोगों ने पावर सप्लाई ठप होने पर खूब हंगामा किया. आक्रोशित लोगों की भीड़ को देखकर यूपीसीएल के कर्मचारी वहां से भाग गए. लोग एसडीओ और अन्य अधिकारियों को फोन मिलाते रहे लेकिन सभी के फोन बंद मिले.

इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया. दरअसल जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली सप्लाई का सबसे ज्यादा बुरा हाल है. यहां बृहस्पतिवार दिन से रात तक बिजली गायब रही. इसके बाद गुस्साए लोग बिजली घर पहुंचे. लोगों ने बिजली घर में घुसकर जमकर हंगामा काटा. इतना ही नहीं गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम लगा दिया. लोग हाईवे पर बीच सड़क में ही लेट गए. काफी देर तक हाईवे पर जाम लगा रहा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की भीड़ को शांत कराया.

दो दिन तक सराय विभाजित विद्युत लाइन का निर्माण कार्य गतिमान होने की वजह से दो दिन विद्युत आपूर्ति बंद रही. लोगों को पूर्व में सूचना उपलब्ध कराई गई थी, विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है.
प्रदीप चौधरी, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम

काफी देर चले हंगामे के बाद विधायक अनुपमा रावत भी बिजली घर पर पहुंचीं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज शुक्रवार 12 बजे तक बिजली सुचारू कर दी जाए.बता दें कि ऊर्जा निगम द्वारा सराय की विभाजित विद्युत लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगजीतपुर क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है. विद्युत आपूर्ति बाधित होने के चलते जगजीतपुर और गणपति धाम क्षेत्र के लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है.

अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था न होने के कारण पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, टैंक भी भरे नहीं जा रहे हैं और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है. अधिशासी अभियंता पेयजल राजेश गुप्ता ने बताया कि बिजली न आने के कारण पानी की भी गंभीर समस्या बनी हुई है. बिजली नहीं होने से मोटर नहीं चल पा रही है. टैंक नहीं भर रहे हैं और इसलिए पानी सप्लाई में समस्या आ रही है.

पढ़ें-बिजली विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत, विभागीय कर्मचारियों पर हत्या का आरोप

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