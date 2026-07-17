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जनप्रतिनिधियों के दावों और सिस्टम की बेरूखी में फंसा कोपा मुंसारी गांव, पुल के इंतजार में तरसी आंखें

गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का कोपा मुंसारी गांव विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है. ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Kopa Munsari Haripura Village
जीने के लिए जद्दोजहद करते ग्रामीण (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: जिले की गदरपुर विधानसभा का कोपा मुंसारी व हरिपुरा जलाशय गांव आजादी के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. आधुनिक भारत की विकास यात्रा के बीच यह गांव आज भी ऐसी परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर है, जहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. करीब 5 हजार की आबादी वाले इस गांव के लोगों के लिए हर दिन की शुरुआत नाव से जलाशय पार करने के साथ होती है.

ग्रामीण गौरव मेहरा, संजू नायल (वार्ड पार्षद), बिशन सिंह, खड़क सिंह, पूर्व प्रधान मनोज देव राडी ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए करीब 500 मीटर चौड़े हरिपुरा जलाशय को नाव से पार करना पड़ता है. बरसात के मौसम में यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है. तेज हवाओं और जलस्तर बढ़ने के कारण हर दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है. गांव में आने-जाने का यही एकमात्र रास्ता होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और किसान सभी इसी पर निर्भर हैं.

Kopa Munsari Haripura Village
पुल के इंतजार में तरसी ग्रामीणों की आंखें (Photo-ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है. स्वास्थ्य सेवाओं की भी भारी कमी है. गांव में अस्पताल नहीं होने के कारण किसी भी मरीज को उपचार के लिए जलाशय पार कर बाहर जाना पड़ता है. गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और छोटे बच्चों के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है. कई बार समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान पर बन आती है.

Kopa Munsari Haripura Village
नाव के सहारे नदी पार करते ग्रामीण (Photo-ETV Bharat)

कोपा मुंसारी के ग्रामीणों की समस्या उनके संज्ञान में है. गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क और पुल निर्माण का प्रयास किया जा रहा है व संबंधित विभागों से लगातार समन्वय किया जा रहा है. जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी.
-अरविंद पांडे, गदरपुर विधायक-

शिक्षा व्यवस्था भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चिंता का विषय है. गांव में बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को भी रोज नाव के सहारे बाहर जाना पड़ता है. खराब मौसम में अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है. गांव की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वर्ष 2020 में उनकी बहू दवाई लेने के लिए नाव से बाहर जा रही थी, लेकिन रास्ते में नाव हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए महिला की आंखें नम हो जाती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही सरकारी उपेक्षा का परिणाम है.

Kopa Munsari Haripura Village
ग्रामीणों को आए दिन होती है परेशानी (Photo-ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे से पुल और सड़क निर्माण की मांग की. जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उनका कहना है कि चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर उपेक्षा का शिकार हो जाता है.

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