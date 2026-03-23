रामनगर में गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं ने काटा हंगामा, गैस प्रबंधक से तीखी झड़प, कालाबाजारी के लगाए आरोप
उत्तराखंड में गैस की किल्लत की खबरों आए दिन आ रही है. लोग गैस एजेंसी कार्यालय के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 23, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 10:20 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान हैं. डीएसी कोड आने के बाद भी महीनों तक उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर बीते दिन कई उपभोक्ताओं ने इंडेन गैस एजेंसी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही गैस प्रबंधक दीपक कुमार आर्य का घेराव किया. इस दौरान उपभोक्ताओं एवं गैस प्रबंधक के बीच तीखी झड़प भी हुई.
उपभोक्ताओं ने कहा कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, डीएसी कोड आने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आरोप लगाया कि उनके इलाके में गैस की गाड़ी आ रही है, लेकिन गैस वितरण कर रहे हैं, कर्मचारी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कर रहे हैं और अगर वह गोदाम पर आ रहे हैं तो उन्हें वहां से भी वापस कर दिया जा रहा है. वहीं एक महिला उपभोक्ता ने कहा कि ईद के पर्व के दिन सिलेंडर न होने के कारण उन्होंने अपने त्यौहार पर बनाए जाने वाले खाने को चूल्हे पर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं एक बुजुर्ग का कहना था कि पिछले करीब 6 दिन से वह सिलेंडर के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस निराश होकर घर लौटना पड़ा है.
सिलेंडर ना मिलने के कारण बुजुर्ग का कहना था कि वह अब होटल से खाना लाकर अपने बच्चों को खिला रहा है. उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालकों एवं गैस वितरण के कार्य में लगे कर्मचारियों पर सिलेंडर 1700 से 1800 सौ रुपए तक ब्लैक में बेचने के भी आरोप लगाए हैं. उपभोक्ताओं ने कहा कि यदि उन्हें समय पर गैस उपलब्ध नहीं हुई तो वह एजेंसी में ताला लगाने के लिए मजबूर होंगे. वहीं मामले में गैस प्रबंधक दीपक कुमार आर्य ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है, वर्तमान में नगर के हर इलाके में रोस्टर के माध्यम से सिलेंडर सप्लाई किया जा रहे हैं.
उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है. साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जाने के आरोप को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी. इसमें जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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