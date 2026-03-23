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रामनगर में गैस की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं ने काटा हंगामा, गैस प्रबंधक से तीखी झड़प, कालाबाजारी के लगाए आरोप

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में लगातार गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान हैं. डीएसी कोड आने के बाद भी महीनों तक उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर बीते दिन कई उपभोक्ताओं ने इंडेन गैस एजेंसी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही गैस प्रबंधक दीपक कुमार आर्य का घेराव किया. इस दौरान उपभोक्ताओं एवं गैस प्रबंधक के बीच तीखी झड़प भी हुई.

उपभोक्ताओं ने कहा कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, डीएसी कोड आने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आरोप लगाया कि उनके इलाके में गैस की गाड़ी आ रही है, लेकिन गैस वितरण कर रहे हैं, कर्मचारी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कर रहे हैं और अगर वह गोदाम पर आ रहे हैं तो उन्हें वहां से भी वापस कर दिया जा रहा है. वहीं एक महिला उपभोक्ता ने कहा कि ईद के पर्व के दिन सिलेंडर न होने के कारण उन्होंने अपने त्यौहार पर बनाए जाने वाले खाने को चूल्हे पर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा. वहीं एक बुजुर्ग का कहना था कि पिछले करीब 6 दिन से वह सिलेंडर के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस निराश होकर घर लौटना पड़ा है.