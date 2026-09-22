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किच्छा और सिरौली कलां में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए उत्साह, बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़

सभी मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं. -नितिन सिंह भदौरिया, जिला निर्वाचन अधिकारी-

जिला निर्वाचन अधिकारी का बयान: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मतदान व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि-

बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़: पंत कॉलोनी और उत्तरांचल कॉलोनी के मतदाताओं के लिए बनाए गए बूथ संख्या 67 पर मतदाता कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया. इसी तरह कार्यालय वरिष्ठ विपणन अधिकारी स्थित बूथ संख्या 22 एवं 23 पर भी मतदान जारी रहा. सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड स्थित बूथ संख्या 14, 15, 16 और 17 पर भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

किच्छा में शांतिपूर्ण शुरू हुआ नगर निकाय चुनाव: किच्छा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ. मतदान सुबह आठ बजे से प्रारंभ हुआ और विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही देखने को मिली.

उधम सिंह नगर: किच्छा और सिरौली कलां में नगर निकाय चुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ. किच्छा बूथ संख्या 67 समेत विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आईं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी केंद्रों पर शांति व्यवस्था होने की जानकारी दी है. गर्मी को देखते हुए पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जबकि सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने भी मतदान किया.

मतदान केंद्रों पर ये हैं व्यवस्थाएं: गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल समेत आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि मतदान करने पहुंचने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह (ETV Bharat)

चुनाव के दौरान सुरक्षा कड़ी: सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई है. अधिकारियों की ओर से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी भय या दबाव के शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाएं. इस बीच किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ और नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने भी मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. दोनों ने मतदान के बाद अपनी तस्वीरें साझा कीं. राजेश प्रताप सिंह किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी हैं.

वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते विधायक बेहड़ (ETV Bharat)

प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच किच्छा में मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. अधिकारियों का कहना है कि मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

किच्छा में नगर निकाय चुनाव क्यों हो रहा है? उत्तराखंड की किच्छा नगर पालिका में पिछला बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर 2023 में पूरा हो गया था. उसके बाद से प्रशासक के अधीन कामकाज चलने के कारण नए सिरे से नगर निकाय चुनाव हो रहा है.

सिरौली कलां में भी मतदान: उधम सिंह नगर के नगर निकाय चुनाव में सिरौली कलां में भी अपने समय अनुसार 8:00 बजे से मतदान शुरू हो गया. 8:00 बजे से पहले ही मतदाता लाइन में खड़े होकर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए समय से पहुंच गए थे. लोगों से बात करते समय उन्होंने बताया कि मतदान केवल विकास के नाम पर किया जाएगा.

उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बताया कि-

भारी पुलिस बल तैनात है. पीएसी भी लगाई गई है. सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश है कि किसी भी तरीके से कोई चुनाव में दखल ना दे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है.

-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

मतगणना पर अभी रोक है: उधम सिंह नगर जिले की इन दो नगर निकायों में आज मतदान हो रहा है. हाईकोर्ट ने मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा है. चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 5 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

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