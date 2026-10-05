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दिल्ली-NCR में अक्टूबर महीने में लोगों के छूट रहे पसीने, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अक्टूबर का महीना शुरू होने के बावजूद गर्मी से अभी राहत नहीं मिली है. दिल्ली-NCR में कल रविवार को तेज धूप के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा. दिल्ली में कल रविवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से अधिक रहा.

हालांकि मौसम विभाग ने आज सोमवार को भी दिल्ली में कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहने का पूर्वानुमान जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को दिल्ली में दिनभर मौसम साफ रहने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के करीब रहने की संभावना है. हालांकि, सुबह के समय मौसम थोड़ा आरामदायक रहेगा, लेकिन दोपहर में तेज धूप के चलते गर्मी महसूस होगी. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 6 से 8 अक्टूबर के बीच हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है. 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा कुछ ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 173, गाजियाबाद में 165, ग्रेटर नोएडा में 172 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.

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