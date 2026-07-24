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CJP Protest: देश-विदेश से मिल रहा ऑनलाइन सहयोग, प्रदर्शन स्थल पर खाने से लेकर हर जरूरत की चीजें भेज रहे लोग

खाने से लेकर रेन कोट तक की ऑनलाइन डिलीवरी: जंतर-मंतर पर चल रहे इस प्रदर्शन की सबसे अनोखी बात यह है कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ दुनिया के कोने-कोने में बैठे समर्थक तकनीक के जरिए अपना योगदान दे रहे हैं. ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स के माध्यम से चौबीसों घंटे खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत का सामान धरना स्थल पर भेजा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए समर्थक खुलकर धनराशि खर्च कर रहे हैं. विभिन्न व्यक्ति ऑर्डर बुक कर जंतर-मंतर के पते पर भेज रहे हैं. जंतर-मंतर पर दिन-रात विभिन्न कंपनियों के डिलीवरी एक्जीक्यूटिव्स का तांता लगा रह रहा है.

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे व देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर इस समय बड़े प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले इस 24 घंटे चलने वाले प्रदर्शन में प्रतिदिन हजारों छात्र, युवा व आम नागरिक हिस्सा ले रहे हैं. इसका दायरा अब केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर फैल चुका है. जो लोग प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे डिजिटल क्रांति व ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं.

आसपास के कर्मचारियों के लिए 'लंच हब' बना जंतर-मंतर: जंतर-मंतर के आसपास स्थित सरकारी व निजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस प्रदर्शन से सीधे जुड़ रहे हैं. दोपहर में लंच टाइम होते ही बड़ी संख्या में दफ्तरी कर्मचारी धरना स्थल पर पहुंचते हैं. वे न सिर्फ प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि ऑनलाइन आ रहे खाने पीने की चीजों का सेवन भी करते हैं. लंच का समय खत्म होने के बाद वे वापस अपने कार्यालयों में लौट जाते हैं.

डिलीवरी कर्मचारियों व वालंटियर्स की जुबानी: ग्राउंड पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने जंतर मंतर पर पहुंचे डिलीवरी बॉयज व सीजेपी के वॉलिंटियर्स से खास बातचीत की. मालवाहक वाहन से फल लेकर जंतर पहुंचे जय मंगल कुमार ने कहा कि गुरुग्राम के एक समर्थक ने हजारों रुपये की कीमत के केले, सेब व नाशपाती के कैरट बुक किए थे. मुझे यह फल जंतर-मंतर पर जरूरतमंदों तक पहुंचाने को कहा गया था. मैंने पूरा सामान यहां सीजेपी के वॉलिंटियर्स को सौंप दिया है, जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी भूखा न रहे.

डिसीवरी बॉय एक दिन में कई बार सामान देने पहुंच रहे जंतर मंतर (ETV Bharat)

वहीं डिलीवरी एक्जीक्यूटिव मोहम्मद फरमान ने बताया कि वे दिल्ली-एनसीआर से बाहर के किसी राज्य से बुक किया गया ऑर्डर लेकर पहुंचे. ऑर्डर में पानी, बिस्कुट, जरूरी दवाएं व महिला प्रदर्शनकारियों के लिए सैनिटरी पैड्स शामिल थे. जब मैंने ग्राहक को कॉल कर डिलीवरी लोकेशन पूछी, तो उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर जाकर जो भी जरूरतमंद दिखे, उसे यह सामान दे दें. मैंने वालंटियर्स को सामान सौंपकर बुकिंग करने वाले व्यक्ति का संदेश उन तक पहुंचा दिया.

एक अन्य डिलीवरी करने पहुंचे आदिल खान ने बताया कि वे रोजाना 20 से 25 बार जंतर-मंतर पर डिलीवरी देने आ रहे हैं. इस बार वे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर लेकर आए थे. उन्होंने कहा कि देश-विदेश से लोग खाना बुक करके हमें यहां का पता देते हैं. हम सीधे आकर वॉलिंटियर्स को दे देते हैं, जिससे सामान सही हाथों में पहुंच जाता है.

सीजेपी की सुदृढ़ व्यवस्था में वालंटियर्स की टीम तैनात: आंदोलन स्थल पर भारी मात्रा में आ रही सामग्री का सही प्रबंधन करने व भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपने वालंटियर्स की विशेष टीमें तैनात की हैं. सीजेपी के वालंटियर दायित्व ने बताया कि दुनियाभर से युवाओं के इस आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. शिक्षा प्रणाली में सुधार व धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग एकजुट हैं. यहां पिज्जा, बर्गर से लेकर दक्षिण भारतीय व्यंजनों की कोई कमी नहीं है. उनके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन टीम का हिस्सा जिज्ञासु ने बताया कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी डिलीवरी बॉयज से सामान रिसीव कर उसे व्यवस्थित तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाना है. अगर कोई सामान बच जाता है, तो उसे आसपास के अन्य जरूरतमंद व गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि बर्बादी न हो.

जब तक इस्तीफा नहीं, तब तक वापसी नहीं: वालंटियर जिज्ञासु ने सभी नागरिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. समर्थकों के इस अटूट सहयोग के बल पर वे तब तक जंतर-मंतर से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते और देश की परीक्षा व शिक्षा प्रणाली में ठोस सुधार नहीं किए जाते.

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