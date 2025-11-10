ETV Bharat / state

हरिद्वार में अचानक स्कूल बस के आगे आ धमके गजराज, मचा हड़कंप

हरिद्वार में हाथियों की धमक से लोग खौफजदा है. लोगों ने वन विभाग से गश्त तेज करने की मांग की.

Haridwar elephant
स्कूल बस के सामने हाथी आने से मची खलबली (Photo-Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में आए दिन वन्यजीवों की आबादी के समीप धमक देखी जा रही है. सोमवार सुबह मिस्सरपुर गांव के पास जंगल से निकलकर आबादी में आ धमका. दो हाथियों ने सड़क पर ट्रैफिक रोक लिया और काफी देर तक चहलकदमी करते रहे. इस दौरान हाथियों ने स्कूली बच्चों से भरी एक स्कूल बस को भी दोनों ओर से घेर लिया. हालांकि उस वक्त बस में बच्चे सवार नहीं थे और एक बड़ा हादसा टल गया. हाथियों ने इतना ही नहीं सड़क पर मूंगफली की दुकान के लिए बनाए गए एक छप्पर को भी तहस-नहस कर दिया.

गौर हो कि मिस्सरपुर गांव के पास हाथियों के उत्पात को देखकर काफी देर तक लोगों के बीच अफरातफरी मची रही. थोड़ी देर बाद हाथी हाईवे से निकलकर जंगल की ओर चले गए. इस दौरान कोई भी वनकर्मी मौके पर नजर नहीं आया. स्थानीय निवासी सुनील जायसवाल का कहना है कि इस इलाके में आए दिन जंगली हाथी आ रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कोई बड़ा हादसा हो, उससे पहले वन विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए.

हाथियों की धमक से मचा हड़कंप (Video-Local Resident)

रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सूचना मिलते ही वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और हाथियों जंगल में खदेड़ दिया गया. वहीं दूसरी ओर वन विभाग के दावे के बाद भी वन्यजीव आबादी के आसपास दिखाई दे रहे हैं. जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष होने की संभावनाएं से इनकार नही किया जा सकता है. वन विभाग द्वारा वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है.

डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल ने कहा कि वन विभाग की गश्ती टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं. कहीं से भी वन्यजीव देखे जाने की सूचना मिलती है तो टीम तत्काल मौके पर पहुंच कर, जंगल की ओर खदेड़ती है.

बता दें कि हरिद्वार जिले में राजाजी नेशनल पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है. पथरी थाना क्षेत्र में हाथी अक्सर चहलकदमी करते दिखाई देते हैं. 25 अगस्त को कनखल थाना क्षेत्र स्थित जगदीशपुर कॉलोनी में हाथियों का झुंड घुसने से लोगों में अफरातफरी मच गई थी. इस दौरान एक हाथी कीचड़ में फिसकर गिर गया था.जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

पढ़ें:

TAGGED:

हरिद्वार हाथी टेरर
HARIDWAR ELEPHANT TERROR
HARIDWAR LATEST NEWS
HARIDWAR FOREST DEPARTMENT
ELEPHANT TERROR IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.