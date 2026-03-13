ETV Bharat / state

सावधान! काशीपुर में बेखौफ घूमते नजर आए गुलदार, खौफजदा लोग

काशीपुर में गुलदार दिखने से लोग खौफजदा हैं. जिसके बाद लोगों ने वन विभाग से गुहार लगाई है.

Kashipur Leopard Movement
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 7:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: काशीपुर में चैती इलाके में दो तेंदुओं की मूवमेंट देखे जाने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है. जिस इलाके में तेंदुए देखे गए हैं, उसी के पास जल्द ही उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला भी शुरू होने वाला है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर के चैती इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात स्थानीय लोगों ने दो तेंदुओं की मूवमेंट देखी. जानकारी के मुताबिक चैती के पास स्थित ब्लॉक ऑफिस के सामने वाली गली में दो तेंदुए घूमते हुए नजर आए. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि देर रात दो तेंदुए सड़क और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही यह जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची, लोग काफी घबरा गए और उन्होंने रात के समय घरों से बाहर निकलना कम कर दिया. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस जगह तेंदुओं की मूवमेंट देखी गई है, उसी के पास चैती ग्राउंड स्थित है, जहां जल्द ही उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला शुरू होने वाला है.

इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसे में तेंदुओं की मौजूदगी से मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.स्थानीय निवासी और अधिवक्ता आकाश वर्मा ने बताया कि इलाके में काफी समय से झाड़ियों और घास की ठीक से सफाई नहीं हुई है. इसी कारण जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ती जा रही है. उनका कहना है कि तेंदुओं की मौजूदगी से आसपास रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

लोगों का कहना है कि वन विभाग को इलाके में गश्त बढ़ानी चाहिए और तेंदुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहिए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना होने से पहले स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ गई है. अब देखना यह होगा कि वन विभाग कब तक इस मामले में कार्रवाई करता है और क्षेत्र के लोगों को इस डर के माहौल से राहत दिला पाता है.

पढ़ें-

TAGGED:

काशीपुर गुलदार मूवमेंट
काशीपुर गुलदार आतंक
KASHIPUR LEOPARD TERROR
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
KASHIPUR LEOPARD MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.