सावधान! काशीपुर में बेखौफ घूमते नजर आए गुलदार, खौफजदा लोग

रुद्रपुर: काशीपुर में चैती इलाके में दो तेंदुओं की मूवमेंट देखे जाने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है. जिस इलाके में तेंदुए देखे गए हैं, उसी के पास जल्द ही उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला भी शुरू होने वाला है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर के चैती इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात स्थानीय लोगों ने दो तेंदुओं की मूवमेंट देखी. जानकारी के मुताबिक चैती के पास स्थित ब्लॉक ऑफिस के सामने वाली गली में दो तेंदुए घूमते हुए नजर आए. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि देर रात दो तेंदुए सड़क और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही यह जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची, लोग काफी घबरा गए और उन्होंने रात के समय घरों से बाहर निकलना कम कर दिया. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस जगह तेंदुओं की मूवमेंट देखी गई है, उसी के पास चैती ग्राउंड स्थित है, जहां जल्द ही उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला शुरू होने वाला है.