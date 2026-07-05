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बन्नाखेड़ा बैरियर के पास दिखा गुलदार, दहशत में लोग, वन विभाग अलर्ट

बाजपुर क्षेत्र में बन्नाखेड़ा बल्ली बैरियर के पास गुलदार दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई है.

Bajpur Bannakheda Leopard Terror
गुलदार दिखने से खौफजदा लोग (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: जनपद के बाजपुर क्षेत्र स्थित बन्नाखेड़ा बल्ली बैरियर के पास रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक गुलदार दिखाई दिया. अचानक गुलदार के नजर आने से वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूर से गुलदार की तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुलदार कुछ देर तक सड़क किनारे झाड़ियों के आसपास घूमता रहा. इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक लिए और सुरक्षित दूरी बनाकर स्थिति का जायजा लिया. कुछ देर बाद गुलदार जंगल की ओर चला गया, लेकिन उसके दिखाई देने की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर सतर्क रहने की सलाह दी.

खासतौर पर ग्रामीणों से कहा गया कि सुबह और शाम के समय खेतों, जंगल से सटे इलाकों और सुनसान रास्तों पर अकेले न जाएं. बच्चों को भी अकेले घर से बाहर न भेजने की अपील की गई है.स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों की आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन आबादी के इतने करीब गुलदार का दिखाई देना चिंता का विषय है. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार की निगरानी करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

सूचना मिलने के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जा रही है और गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर टीम मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान भी चलाएगी. वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी गुलदार दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसे घेरने या फोटो और वीडियो बनाने के लिए नजदीक जाने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय पुलिस को सूचना दें.

अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी-सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग की टीम भी पूरी तरह सतर्क है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है. उधम सिंह नगर के बन्नाखेड़ा बाली बैरियर पर गुलदार देखने से हड़कंप पहुंच गया वहीं वन विभाग अधिकारी उमाशंकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोगों को सतर्क रहने की बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को अगस्त बढ़ाने की को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

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