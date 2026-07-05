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बन्नाखेड़ा बैरियर के पास दिखा गुलदार, दहशत में लोग, वन विभाग अलर्ट

रुद्रपुर: जनपद के बाजपुर क्षेत्र स्थित बन्नाखेड़ा बल्ली बैरियर के पास रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक गुलदार दिखाई दिया. अचानक गुलदार के नजर आने से वहां से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूर से गुलदार की तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुलदार कुछ देर तक सड़क किनारे झाड़ियों के आसपास घूमता रहा. इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक लिए और सुरक्षित दूरी बनाकर स्थिति का जायजा लिया. कुछ देर बाद गुलदार जंगल की ओर चला गया, लेकिन उसके दिखाई देने की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया. लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर सतर्क रहने की सलाह दी.

खासतौर पर ग्रामीणों से कहा गया कि सुबह और शाम के समय खेतों, जंगल से सटे इलाकों और सुनसान रास्तों पर अकेले न जाएं. बच्चों को भी अकेले घर से बाहर न भेजने की अपील की गई है.स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी जंगली जानवरों की आवाजाही की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन आबादी के इतने करीब गुलदार का दिखाई देना चिंता का विषय है. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गुलदार की निगरानी करने की मांग की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.