पिरान कलियर क्षेत्र में हाथी की धमक से खौफजदा ग्रामीण, वन विभाग से निजात दिलाने की मांग

पिरान कलियर में खेतों में हाथी दिखने से लोग खौफजदा हो गए. लोगों ने वन विभाग से जल्द हाथी से निजात दिलाने की मांग की.

Piran Kaliyar Elephant Terror
हाथी दिखने से खौफजदा हुए लोग (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 7:02 AM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में आबादी के पास जंगली हाथी दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया. जिससे पास ही खेतों में काम कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. खेतों में काम कर रहे किसानों ने हाथी को देखते ही मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, वहीं खेत में खड़े हुए हाथी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.

जानकारी के मुताबिक 21 जनवरी बुधवार के दिन पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी क्षेत्र में हाथी की अचानक दस्तक से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया गया है कि गांव के पास स्थित खेत में एक हाथी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका करीब 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि वीडियो में हाथी खेत में शांत खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों के मुताबिक यह घटना बुधवार सुबह के समय की है, जब कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने हाथी को खेत में खड़ा हुआ देखा और तुरंत सुरक्षित दूरी बनाते हुए वीडियो बना लिया.

वहीं खेत में हाथी दिखाई देने की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आसपास के गांवों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बन गया, उधर, भय के चलते किसान खेतों की ओर जाने से भी कतरा रहे हैं, जिससे उनकी कृषि गतिविधियां ठप हो गई हैं, ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी जंगली हाथियों की आवाजाही देखी गई है, लेकिन आबादी के इतने करीब हाथी का आना चिंता का विषय है.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली हाथियों का आबादी की ओर आना अब आम बात होती जा रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है. जिसके बाद से ही वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और उसे सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने की कोशिश की जा रही है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथी को सुरक्षित जंगल में खदेड़ा जाएगा, जिससे लोगों को भय से मुक्ति मिल सके.

