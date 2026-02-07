ETV Bharat / state

2000 लोगों को सता रही रोजी-रोटी की चिंता, क्या रोजगार छीन लेगा 'विकास का फ्लाईओवर'

झिड़ी फ्लाईओवर के विरोध में उतरे लोग ( ETV Bharat )

कुल्लू: किरतपुर-मनाली फोरलेन पर झिड़ी में बनने वाले फ्लाईओवर का अब स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है. कुल्लू और मंडी की सीमा पर स्थित झिड़ी में ये डेढ़ किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा. विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि सबसे अधिक यहां पर पर्यटन गतिविधियां प्रभावित होगी, जिससे 2000 से अधिक लोगों के कारोबार पर भी संकट खड़ा होगा. इसके अलावा अगर सड़क को पार करना होगा तो स्थानीय ग्रामीणों को भी डेढ़ किलोमीटर का सफर तय करना होगा. फ्लाईओवर के विरोध में स्थानीय लोगों के द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया. इस समिति ने फ्लाईओवर के विरोध में एनएचएआई, केंद्र सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए. लोगों का कहना है कि एनएचएआई को चाहिए कि वो यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण न कर गोल चौक का निर्माण करे. इससे किसी का भी कारोबार प्रभावित नहीं होगा. फ्लाईओवर हटाओ समिति के अध्यक्ष सीएसएस चौहान का कहना हैं कि 'फ्लाईओवर से गांव की आजीविका, पर्यटन गतिविधियां और पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होंगे. प्रभावितों ने फ्लाईओवर के बजाय गोलचक्कर जैसे सुरक्षित विकल्प पर विचार करने की मांग की है. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर से लोगों को अपनी ही जमीन, संस्थानों, बस स्टॉप, जल स्रोत, श्मशान और नदी तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा.' झिड़ी फ्लाईओवर के विरोध में उतरे लोग (ETV Bharat) फ्लाईओवर बनने से जाम की समस्या होगी खत्म किरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना के तहत कुल्लू और मंडी जिले की सीमा झीड़ी में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. एनएचएआई के अधिकारियों का तर्क है कि ये डेढ़ किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, पुराना हाईवे से फोरलेन को अलग करता है, जिससे जाम की समस्या खत्म होगी और हादसों में कमी आएगी, लेकिन इस फ्लाईओवर को बनने से पहले विरोध के स्वर उठने लग गए हैं.