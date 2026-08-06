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टिहरी के घुत्तू बाजार में अचानक भूस्खलन से मची अफरा तफरी, एक वाहन क्षतिग्रस्त, खतरे में कई भवन

अचानक भूस्खलन होने से बाजार में मची अफरा-तफरी: स्थानीय लोगों के मुताबिक, 6 अगस्त को घुत्तू बाजार के ऊपर की पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हुआ. देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे की ओर आ गए, जिससे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. भूस्खलन की चपेट में आने से कई आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचा है और वे असुरक्षित स्थिति में आ गए हैं. वहीं, मलबे की चपेट में आया एक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

टिहरी: भिलंगना ब्लॉक अंतर्गत भिलंग पट्टी के मुख्य बाजार घुत्तू में अचानक हुए भूस्खलन ने लोगों में दहशत फैला दी. पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए. जबकि, एक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि, इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है.

मौके पर पहुंची प्रशासन और विभाग की टीम: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, फिर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थायी सुरक्षा उपाय करने और प्रभावित परिवारों को जल्द राहत उपलब्ध कराने की मांग की है.

मलबा हटाती जेसीबी मशीन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

किसी के हताहत न होने की सूचना: फिलहाल, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. वहीं, लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है. इस घटना के बाद लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है.

घुत्तू बाजार में भूस्खलन से दहशत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"घुत्तू में लैंडस्लाइडिंग को लेकर प्रशासन को अवगत करवा दिया गया था. ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन को बोल दिया गया है कि जिन भी दुकानदारों को क्षति हुई है, उनको आवश्यकता अनुसार अन्यत्र भी शिफ्ट कर दिया जाए. जैसा पीड़ित लोग चाहें, उनके हिसाब से व्यवस्था करने की कोशिश करें."- शक्ति लाल शाह, घनसाली विधायक

मानसून की बौछार बढ़ा रही परेशानी: बता दें कि इन दिनों प्रदेशभर में मानसून की बौछार पड़ रही है. जिससे कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हो गई है. जबकि, तमाम नदी नाले, गाड़ गदेरे उफनाए हुए हैं. प्रशासन की ओर से नदी नालों और भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने की अपील की जा रही है. बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा जा रहा है.

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