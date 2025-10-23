ETV Bharat / state

उत्तराखंड के हरिद्वार में कहीं हाथियों का उत्पात तो कहीं गंवा रहे जान, आखिर क्यों आबादी में घुस रहे गजराज

हरिद्वार में हाथियों के आतंक से दहशत, 40 दिनों में चार हाथियों की हो चुकी मौत, फसलों को तबाह कर रहे हाथी

HARIDWAR ELEPHANT TERROR
हाथियों से दहशत (फोटो सोर्स- Villagers)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 11:03 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीते कुछ हफ्तों से हाथियों के ऊपर मानो आफत टूट पड़ी है. एक ओर जहां जंगलों से निकलकर हाथियों के झुंड लगातार आबादी और शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पिछले 40 दिनों में चार हाथियों की मौत ने वन विभाग की चिंता को गहरा दिया है. कहीं बिजली के करंट से तो कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हाथियों की इन मौतों ने न केवल वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि स्थानीय लोगों में भी डर और असमंजस का माहौल बना दिया है.

इंसान और हाथी दोनों परेशान: हरिद्वार में स्थिति इस कदर गंभीर हो चुकी है कि अब हाथी सिर्फ जंगल या गांव तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि नेशनल हाईवे, शहरी गलियों यहां तक कि जिलाधिकारी कार्यालय और कोर्ट परिसर तक पहुंचने लगे हैं. बीते दिनों की घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि हाथियों का जंगल से आबादी की ओर बढ़ना अब एक सामान्य घटना बन चुका है.

हरिद्वार में हाथियों का आतंक (वीडियो सोर्स- Villagers)

वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 40 दिनों में चार हाथियों की मौत दर्ज की गई है. जिनमें से 1 हाथी की मौत बिजली के करंट लगने से होने की बात कही जा रही है. जबकि, बाकी मौतों की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. चारों हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, लेकिन घटनाओं की बढ़ती संख्या ने विभाग को सतर्क कर दिया है.

HARIDWAR ELEPHANT TERROR
रिहायशी इलाके में हाथी (फोटो सोर्स- Villagers)

क्या कहते हैं अधिकारी? मामले में हरिद्वार के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) अनिरुद्ध स्वप्निल का कहना है कि विभाग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है. करंट लगने से हुई एक हाथी की मौत के मामले में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और एक लाइनमैन के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही विभाग के दो कर्मचारियों को भी लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से हटाया गया है.

अचानक पुलिसकर्मी के आगे आया हाथी (फोटो सोर्स- Villagers)

डीएफओ ने कहा कि हाथियों की अचानक हो रही मौतें हमारे लिए चिंता का विषय है. हम इस मामले में बेहद गंभीर हैं और हर घटना की जांच करवा रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि विभाग लगातार उन इलाकों में निगरानी कर रहा है, जहां हाथियों की आवाजाही बढ़ी है. ताकि, इंसानों और हाथियों के बीच किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे. उन्होंने जनता से अपील की है कि हाथियों के झुंड को देखकर उनसे दूर रहें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें.

यहां है सबसे ज्यादा समस्या: हरिद्वार के कुछ इलाकों में रोजाना हाथियों का आना आम बात हो गई है. खासकर हरिद्वार के जमालपुर, पंचनहेड़ी, जगजीतपुर और लक्सर क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीते कुछ दिनों से हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है. जिससे लोग काफी खौफजदा हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, हाथियों का यह सिलसिला रात में शुरू होता है, लेकिन अब दिन के समय भी ये झुंड खेतों और सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं. किसानों के लिए यह स्थिति दोहरी मुसीबत बन चुकी है. एक तरफ खेतों की फसलें हाथियों के झुंड तबाह हो रही हैं तो वहीं दूसरी हाल ही बारिश ने पहले से ही काफी नुकसान पहुंचाया है.

HARIDWAR ELEPHANT TERROR
हाथी की चहलकदमी (वीडियो सोर्स- Villagers)

जमालपुर कला में मचा हड़कंप: ताजा घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है. जब हरिद्वार के जमालपुर कला इलाके में करीब 8 हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया. हाथियों ने वहां धान और गन्ने की खड़ी फसल को तहस नहस कर डाला. ग्रामीणों ने किसी तरह वन विभाग को सूचना दी. जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा. हालांकि, इस दौरान ग्रामीणों में भारी दहशत रही और कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे-खिड़कियां बंद कर लीं.

डीएम ऑफिस और कोर्ट तक पहुंचा झुंड: हाथियों की यह अजीबोगरीब गतिविधि यहीं तक सीमित नहीं रही. बीती 21 और 22 अक्टूबर की देर रात हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिलाधिकारी कार्यालय और कोर्ट परिसर में अचानक अफरा तफरी मच गई, जब एक विशालकाय हाथी लोहे का गेट तोड़कर भीतर घुस गया. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरा परिसर खाली खाली था. वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए. यह पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया.

HARIDWAR ELEPHANT TERROR
हाथियों का झुंड (फोटो सोर्स- Villagers)

"हाथियों के शहर की ओर आने की मुख्य वजह जंगलों में भोजन और पानी की कमी है. मानसून के बाद कई जलस्रोत सूख चुके हैं. जबकि, गन्ने और धान की फसलें खेतों में उपलब्ध है, जो हाथियों को आकर्षित करती हैं. यही कारण है कि वे बार-बार खेतों और गांवों की ओर लौट आते हैं. इतना ही नहीं ये इनके रास्ते हैं, जहां पर अब मकान बन चुके हैं, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए."- सनातन सोनकर, पूर्व निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क

स्थानीय लोगों में बढ़ी बेचैनी: लक्सर और हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में लोग अब रात के समय घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं. कई गांवों में वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. हालांकि, लोगों का कहना है कि केवल गश्त से समस्या का हल नहीं निकलेगा. ग्राम प्रधानों ने मांग की है कि विभाग हाथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी समाधान निकाले.

"रोजाना जल्दी दुकान इसलिए बंद कर देते हैं, क्योंकि हाथियों का आने जाने का सिलसिला अचानक शुरू हो जाता है. जिससे काफी डर लगता है."- सत्यम, पंजनहेड़ी निवासी

वन विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम (Rapid Response Team) को सक्रिय किया है, जो हाथियों के मूवमेंट की निगरानी कर रही है. इसके अलावा कई जगहों पर सोलर फेंसिंग लगाने और बिजली के तारों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. ताकि, करंट लगने की घटनाओं को रोका जा सके.

HARIDWAR ELEPHANT TERROR
खेतों में हाथी (फोटो सोर्स- Villagers)

हरिद्वार का यह मामला सिर्फ वन्यजीव संरक्षण का नहीं बल्कि, इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते टकराव का भी संकेत है. विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है, वैसे-वैसे हाथियों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है. नतीजतन वे अपने भोजन और सुरक्षा की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND ELEPHANT DEATH
HARIDWAR ELEPHANT ATTACK
उत्तराखंड में हाथियों की मौत
हरिद्वार हाथी का वीडियो
HARIDWAR ELEPHANT TERROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.