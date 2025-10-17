ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे कटिंग में दोहरे मापदंड का आरोप, प्रभावितों ने कही ये बात

स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ सिल्ली बाजार को पूरी तरह इतिहास के पन्नों में समेटकर रख दिया है तो वहीं दूसरी ओर तिलवाड़ा समेत अन्य बाजारों पर मेहरबानी दिखाई है. यहां तक कि जिन लोगों को भवन और भूमि का मुआवजा दिया है, वहां भूमि अधिग्रहण नहीं की है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे के जिन स्थानों पर भूमि और भवन का मुआवजा बांटा गया है, वहां पर कुछ लोगों ने दोबारे कब्जा कर दिया है.

बता दें कि चारधाम परियोजना के तहत रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे पर बीते 5 से 6 सालों से निर्माण कार्य जारी है. परियोजना के तहत हाईवे पर रुद्रप्रयाग से सीतापुर तक 24 मीटर कटिंग का कार्य किया जाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. जहां हाईवे के तिलवाड़ा में 14 मीटर कटिंग का कार्य किया जा रहा है तो वहीं 8 किमी आगे सिल्ली में 24 मीटर कटिंग किया जा रहा है. एक तरफ कुछ लोग एनएच विभाग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग अतिक्रमण कर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे पर कटिंग के काम को लेकर स्थानीय लोगों ने मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि सरकार और विभाग की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं. हाईवे के तिलवाड़ा में 14 मीटर कटिंग की जा रही है तो 8 किमी आगे सिल्ली में 24 मीटर कटिंग का कार्य किया जा रहा है. मुआवजा बांटने के बाद समय से भूमि अधिग्रहण नहीं करने से भी दिक्कतें हो रही हैं. जिस कारण कुछ लोग फिर से अतिक्रमण कर अपने प्रतिष्ठान खड़ा करने में लगे हैं. जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है.

अतिक्रमण हटाती जेसीबी मशीन (फोटो- ETV Bharat)

सिल्ली निवासी देवी प्रसाद गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिल्ली बाजार का अस्तित्व समाप्त हो चुका है. पहले साल 2013 में आपदा की मार झेलने को मिली. इसके बाद मानकों ने बाजार को पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दिया है. आपदा के बाद किसी तरह लोगों ने खड़े होने की हिम्मत दिखाई तो लोगों के रोजगार को छीन लिया.

"विभाग के मानक सही नहीं हैं. रुद्रप्रयाग से सीतापुर तक एनएच विभाग ने अपने तरीके से हाईवे में कटिंग का कार्य किया है, जो उचित नहीं हैं. सिल्ली बाजार का पलायन हो चुका है और अब यहां नाममात्र की दुकानें हैं. तिलवाड़ा में 14 मीटर कटिंग की गई. जबकि, सिल्ली में 24 मीटर कटिंग की जा रही है. हाईवे कटिंग में मानक एक होने चाहिए. सरकार और एनएच विभाग की नीतियां स्पष्ट नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है."- देवी प्रसाद गोस्वामी, सिल्ली निवासी

मुआवजा बांटने के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण: रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे कटिंग में नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है. ऐसे भी आरोप हैं कि सरकार से मुआवजा खाए बैठे लोगों के भवनों को नहीं तोड़ा गया है. प्रभावितों का आरोप है कि जिस पर विभाग का बस चल रहा है, वहां तोड़ने की कार्रवाई तेजी से हो रही है. जिन लोगों को कटिंग का मुआवजा मिला है, उनके भवनों को बचाकर फिर से उन्हें अतिक्रमण करने का मौका दिया जा रहा है. जिससे वो भविष्य में फिर से मुआवजा के लिए फाइल लगा सकें.

अतिक्रमण हटाने के बाद का नजारा (फोटो- ETV Bharat)

"पहाड़ का विकास अनियोजित तरीके से हो रहा है. चारधाम योजना को बनाने वाले अधिकारियों ने धरातलीय निरीक्षण नहीं किया. इस योजना में एएसआई की रिपोर्ट भी नहीं लगी है. प्रभावितों के सामने मुआवजे को लेकर भी मुश्किले हुई हैं. यहां स्थिति ये बनी कि मुआवजा किसी को मिला और खेत किसी और का काट लिया गया."- हरीश गुंसाई, सामाजिक कार्यकर्ता

हरीश गुंसाई का आरोप है कि रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे कटिंग में मानकों की अनदेखी के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ा है. मुआवजा बांटने के बाद समय से भूमि का अधिग्रहण भी नहीं किया गया, जिससे आज फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है. लोग अपनी जमीन और भवन का मुआवजा खाने के बाद फिर से उसी स्थान पर प्रतिष्ठान खड़े कर रहे हैं.

हाईवे कटिंग को लगाए गए निशान (फोटो- ETV Bharat)

"रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे 107 पर रुद्रप्रयाग से सीतापुर तक 24 मीटर कटिंग का कार्य ही किया जाना था, लेकिन कुछ स्थानों पर व्यापारियों के हाईकोर्ट से स्टे लाने के बाद 14 मीटर कटिंग का कार्य किया जा रहा है. तिलवाड़ा में चार भवनों को तोड़ने का कार्य किया जाना है. जबकि, सिल्ली में भूमि का अधिग्रहण 24 मीटर होना है. यहां 17 भवनों को तोड़कर कब्जा ले लिया गया है. अन्य चार से पांच भवनों पर कार्रवाई चल रही है. हाईवे पर 14 से 24 मीटर के बीच कटिंग की जा रही है. जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है, वे खुद अपना अतिक्रमण हटा लें. अन्यथा एनएच विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगा."- ओमकार पांडेय, अधिशासी अभियंता एनएच विभाग रुद्रप्रयाग

ये भी पढ़ें-