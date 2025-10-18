अयोध्या में करिए वर्चुअल दीपदान, देखिए 3D रामायण प्रसंग, बस करिए ये काम
पर्यटन विभाग की ओर से लांच किया गया खास ऐप, अयोध्या आने वाले भक्तों को मिलेगा अनोखा अनुभव.
Published : October 18, 2025 at 1:34 PM IST
लखनऊ: पर्यटन विभाग द्वारा लॉन्च की गई दीपोत्सव एआर मोबाइल एप्लीकेशन सबसे आकर्षक डिजिटल पहल बन गई है. ऐप के माध्यम से अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामायण के पावन प्रसंगों को खास तकनीक के जरिए सजीव रूप में अनुभव कर पा रहे हैं. इसका वर्चुअल दीपदान फीचर लोगों को ऑनलाइन दीया जलाने और दीपोत्सव का हिस्सा बनने का अवसर उपलब्ध करा रहा है.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दीपोत्सव एआर ऐप युवाओं और नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ने का अभिनव प्रयास है. यह ऐप भक्ति को डिजिटल युग से जोड़ते हुए, आस्था को वैश्विक मंच प्रदान करता है.
रामायण के पांच प्रसंग हुए जीवंत: जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर लगाए गए जियो-टैग्ड एआर पॉइंट्स के माध्यम से आगंतुक राम-सीता स्वयंवर, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, राम-रावण युद्ध, राम-सीता की अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक जैसे पांच प्रमुख प्रसंगों को 3-डी रूप में देख सकते हैं. अपने मोबाइल फोन से निर्धारित बिंदुओं को स्कैन करते ही ये दिव्य दृश्य थ्री-डी रूप में जीवंत हो उठते हैं. मानो इतिहास आंखों के सामने स्वयं को दोहरा रहा हो. एआर माध्यम को लेकर युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
उन्होंने बताया कि ऐप का डिजाइन कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि हर आयु वर्ग के उपयोगकर्ता इसे सहजता से प्रयोग कर सकें. इसका अनुभव न केवल मनोरंजक है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी है. यही कारण है कि यह ऐप विशेष रूप से छात्रों, पर्यटकों और तकनीक पसंद करने वाले युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है.
अयोध्या की आभा विश्व पटल पर: उन्होंने बताया कि ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप ने दीपोत्सव-2025 को एक अनोखे आध्यात्मिक और तकनीकी अनुभव में बदल दिया है. इस ऐप ने कहानी, श्रद्धा और नवाचार तीनों को जोड़ते हुए अयोध्या की पवित्र भूमि को एक जीवंत डिजिटल संसार में परिवर्तित किया है. वहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग ‘वर्चुअल दीपदान’ के जरिये दीप जलाकर इस महा उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं.
