दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति का साया! मोहब्बेवाला में हो रहे हादसे, किराए का मकान छोड़ रहे लोग
देहरादून के मोहब्बेवाला में हादसों की वजह से लोगों में पैदा हो रहा डर और अंधविश्वास, दैवीय प्रकोप से जोड़ रहे लोग, रिपोर्ट- रोहित सोनी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 5:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. जिसके चलते जहां एक ओर स्थानीय निवासियों के डर का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर अब उनके जहन में अंधविश्वास भी जन्म लेने लगा है. प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं के न थमने की वजह से लोग इसे दैवीय प्रकोप या फिर किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ रहे हैं.
इतना ही नहीं मोहब्बेवाला क्षेत्र में लगातार हो रहे इन सड़क दुर्घटनाओं की वजह से इस क्षेत्र में रह रहे किराएदार किराए का मकान छोड़ रहे हैं और नए किराएदार मकानों को किराए पर लेने से भी कतरा रहे हैं. आखिर क्या है वास्तविक स्थिति? इससे आपको ईटीवी भारत रूबरू करवाएगा.
मोहब्बेवाला में बढ़ रहा हादसों का ग्राफ: दरअसल, मोहब्बेवाला-आशारोड़ी स्ट्रेच पर पिछले कुछ समय से हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. तेज रफ्तार ट्रक, ओवरलोडेड वाहन और ढलान पर ब्रेक फेल होने जैसी घटनाएं यहां लगातार हो रही हैं. कई बार तो ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों, दुकानों और घरों के पास तक भी पहुंच गए हैं.
हादसों की वजह से लोगों में डर और अंधविश्वास हो रहा पैदा: यही वजह है कि लगातार हो रहे हादसों की वजह से स्थानीय लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में उनका ये डर, अब उनके मन में अंधविश्वास पैदा कर रहा है. क्योंकि, प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जाने के बावजूद हादसे थमने का नाम नहीं ले रही है.
दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति से जोड़ कर देख रहे लोग: जहां एक ओर कुछ लोग सड़क की ढलान, तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग को हादसों की बड़ी वजह बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति से जोड़ देख रहे हैं. लगातार हादसों से घबराए लोगों ने अब इसे सिर्फ एक सड़क सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक संकेत मान लिया है.
काल भैरव जी का मंदिर स्थापित करने का निर्णय: कुछ स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में काल भैरव जी का मंदिर स्थापित करने का निर्णय भी लिया है. ताकि, इस स्थान से जुड़ा संकट दूर हो सके, लेकिन कई लोगों का मानना है कि आस्था के साथ-साथ ठोस सुरक्षा उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर बनाने से हादसे नहीं रुकेंगे.
काट दिया गया पीपल का पेड़: इतना ही नहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहां पीपल का पेड़ था, जिसे काट दिया गया है. जिसके बाद हादसे बढ़ने शुरू हुए हैं यानी दैवीय प्रकोप की वजह से ऐसा हो रहा है. स्थानीय लोग सीधे तौर पर यहां हो रहे सड़क हादसों को दैवीय प्रकोप से जोड़ रहे हैं.
किराएदार खाली कर रहे मकान: हालांकि, इन हादसों का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जो सड़क किनारे किराए के मकानों में रह रहे हैं. उनमें से कई किराएदारों ने मकान छोड़ दिया है. इसके साथ ही पिछले कुछ महीने से नए किराएदार भी वहां नहीं आ रहे हैं. जिसके चलते स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
किरायेदारों के लिए तो मकान बदलना आसान है, लेकिन ऐसे लोग जिनका ये पुस्तैनी मकान और यहां सालों से रह रहे हैं, उनके लिए के बड़ी चुनौती बन गई है. क्योंकि, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से उनमें डर है और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए यहां से कही और शिफ्ट होने पर विचार कर रहे हैं.
क्या बोले स्थानीय लोग: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी नवनीत यादव ने कहा कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लोगों में डर का माहौल है और वो काफी ज्यादा परेशान है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं क्यों नहीं थम रही है?
"हाल ही में कुछ सड़क दुर्घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति, सड़क दुर्घटनाएं करवा रही है. देहरादून क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और तमाम जगह ढलान है, लेकिन यहीं पर ही सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है. हालांकि, इसके पीछे स्थानीय लोग अपना अलग-अलग तर्क दे रहे हैं."- नवनीत यादव, स्थानीय निवासी
इसके अलावा स्थानीय निवासी नवनीत यादव का कहना है कि इन दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है. आशारोड़ी चेक पोस्ट से लगी हुई काॅलोनियों में अब कोई भी प्लाट देखने नहीं आ रहा है. इन क्षेत्र में जो लोग किराए पर रह रहे थे, वो लोग यहां से मकान छोड़कर दूसरी जगह किराए पर मकान ले रहे हैं. नवनीत का कहना है कि,
वहीं, स्थानीय निवासी एवं दुकानदार रजनी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं. क्योंकि, बीते रात को अचानक उनके दुकान के सामने ही ट्रक एक बोर्ड से जाकर टकरा गया, ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं रात को ट्रक पलटकर उनके दुकान या मकान को क्षतिग्रस्त ना कर दे. ऐसे में किराएदार जो किराया भी दे रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं. रजनी ने कहा कि,
पीपल के पेड़ के साथ मंदिर की हो स्थापना: इसके अलावा स्थानीय निवासी कुलदीप शर्मा का कहना है कि पीपले के पेड़ कटाने के बाद ही हादसे हो रहे हैं. उनका कहना था कि जब पहले पीपल का पेड़ कटा था, सबसे पहले उनकी गाड़ी ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, ऐसे में यहां पर पीपल का पेड़ लगाने और मंदिर की स्थापना होनी चाहिए. कुलदीप ने कहा कि,
इसके अलावा कुलदीप शर्मा ने आगे कहा कि,
वहीं, स्थानीय निवासी एवं दुकानदार सुजीत कुमार ने भी कहा कि इस क्षेत्र में एक पीपल का पेड़ था, जिसे काट दिया गया. इसके साथ ही मां डांटकाली मंदिर से लोगों का आना जाना बंद हो गया है. जबकि, पहले लोग जब उस रस्ते से आते जाते थे, तो माता को प्रमाण करते थे, लेकिन अब वहां से लोग नहीं आ रहें. जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है. सुजीत कुमार ने कहा कि,
उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है, लेकिन एंबुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है. पुलिस प्रशासन की टीम भी काफी देर में इस क्षेत्र में पहुंचती है. वहीं, स्थानीय निवासी डॉ. संजीवनी ने कहा कि इस क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो ज्यादातर ओवरलोडेड ट्रकों की ही हो रही है. डॉक्टर संजीवनी ने कहा कि,
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पहले वो स्कूटी से आया- जाया करती थीं, लेकिन अब वो स्कूटी से चलने में डरती हैं कि कहीं कोई पीछे से उन्हें टक्कर न मार दें. इसके अलावा स्थानीय निवासी उमेश पुरोहित ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि,
"सड़क का जो निर्माण हुआ है, उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. क्योंकि, ये क्षेत्र पूरा ढलान पर है और भरकर ट्रक आते हैं. जिसके चलते सही से ब्रेक नहीं लगता है. इसके अलावा सरकार भी यहां पर मंदिर बनाने की बात कह रही है. क्योंकि, स्थानीय निवासियों ने इस पर जोर दिया था कि यहां पर काल भैरव जी ले मंदिर की स्थापना की जाए."- उमेश पुरोहित, स्थानीय निवासी
उमेश पुरोहित ने आगे कहा कि,
क्या बोलीं देहरादून आरटीओ (प्रवर्तन) अनीता चमोला? मोहब्बेवाला-आशारोड़ी स्ट्रेच पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार सर्वे और वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में देहरादून आरटीओ (प्रवर्तन) अनीता चमोला ने भी मोहब्बेवाला-आशारोड़ी स्ट्रेच का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि,
उन्होंने बताया कि आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास ही परिवहन विभाग की प्रवर्तन की टीमों को तैनात किया जाएगा. जहां पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी. साथ ही इसकी जानकारी भी लगाई जाएगी कि इस रूट पर जो ट्रक, भरे वाहन या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं, वो एक दूसरे वाहनों के बीच में कितनी गैपिंग मेंटेन करके चल रहे हैं.
ऐसे में जो इस रूट पर रेगुलर वाहन चला रहे हैं, उन सभी ड्राइवर से जानकारी ली जाएगी कि वाहन चलाने के दौरान वो क्या फील कर रहे हैं. नए वाहन चालकों को भी जागरूक किया जाएगा. ऐसे में एक नई पहल के रूप में सड़क के बीच जो जिगजैक बैरिकेडस लगाए गए हैं. अगर उसका बेहतर रिस्पांस मिलता है, तो उसी को ही आगे जारी रखा जाएगा.
नोट- ईटीवी भारत किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है. यह स्थानीय लोगों की मान्यता, विश्वास और आस्था से जुड़ा है. यह उनकी व्यक्तिगत राय और विचार है.
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