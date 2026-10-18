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दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति का साया! मोहब्बेवाला में हो रहे हादसे, किराए का मकान छोड़ रहे लोग

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. जिसके चलते जहां एक ओर स्थानीय निवासियों के डर का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर अब उनके जहन में अंधविश्वास भी जन्म लेने लगा है. प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं के न थमने की वजह से लोग इसे दैवीय प्रकोप या फिर किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ रहे हैं.

मोहब्बेवाला में बढ़ रहा हादसों का ग्राफ: दरअसल, मोहब्बेवाला-आशारोड़ी स्ट्रेच पर पिछले कुछ समय से हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. तेज रफ्तार ट्रक, ओवरलोडेड वाहन और ढलान पर ब्रेक फेल होने जैसी घटनाएं यहां लगातार हो रही हैं. कई बार तो ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों, दुकानों और घरों के पास तक भी पहुंच गए हैं.

मोहब्बेवाला में बल्कर ट्रक हादसे का शिकार (फोटो- ETV Bharat)

हादसों की वजह से लोगों में डर और अंधविश्वास हो रहा पैदा: यही वजह है कि लगातार हो रहे हादसों की वजह से स्थानीय लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में उनका ये डर, अब उनके मन में अंधविश्वास पैदा कर रहा है. क्योंकि, प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जाने के बावजूद हादसे थमने का नाम नहीं ले रही है.

हादसे के बाद ट्रक के उड़े परखच्चे (फोटो- ETV Bharat)

दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति से जोड़ कर देख रहे लोग: जहां एक ओर कुछ लोग सड़क की ढलान, तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग को हादसों की बड़ी वजह बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप या अदृश्य शक्ति से जोड़ देख रहे हैं. लगातार हादसों से घबराए लोगों ने अब इसे सिर्फ एक सड़क सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि एक संकेत मान लिया है.

मोहब्बेवाला में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक (फोटो- ETV Bharat)

काल भैरव जी का मंदिर स्थापित करने का निर्णय: कुछ स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में काल भैरव जी का मंदिर स्थापित करने का निर्णय भी लिया है. ताकि, इस स्थान से जुड़ा संकट दूर हो सके, लेकिन कई लोगों का मानना है कि आस्था के साथ-साथ ठोस सुरक्षा उपाय भी जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर बनाने से हादसे नहीं रुकेंगे.

मोहब्बेवाला में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक (फोटो- ETV Bharat)

काट दिया गया पीपल का पेड़: इतना ही नहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहां पीपल का पेड़ था, जिसे काट दिया गया है. जिसके बाद हादसे बढ़ने शुरू हुए हैं यानी दैवीय प्रकोप की वजह से ऐसा हो रहा है. स्थानीय लोग सीधे तौर पर यहां हो रहे सड़क हादसों को दैवीय प्रकोप से जोड़ रहे हैं.

मोहब्बेवाला में बढ़ रहा हादसों का ग्राफ (फोटो- ETV Bharat)

किराएदार खाली कर रहे मकान: हालांकि, इन हादसों का सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ा है, जो सड़क किनारे किराए के मकानों में रह रहे हैं. उनमें से कई किराएदारों ने मकान छोड़ दिया है. इसके साथ ही पिछले कुछ महीने से नए किराएदार भी वहां नहीं आ रहे हैं. जिसके चलते स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

मोहब्बेवाला में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाने की कार्रवाई (फोटो- ETV Bharat)

किरायेदारों के लिए तो मकान बदलना आसान है, लेकिन ऐसे लोग जिनका ये पुस्तैनी मकान और यहां सालों से रह रहे हैं, उनके लिए के बड़ी चुनौती बन गई है. क्योंकि, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से उनमें डर है और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए यहां से कही और शिफ्ट होने पर विचार कर रहे हैं.

मोहब्बेवाला में देहरादून आरटीओ (प्रवर्तन) अनीता चमोला (फोटो- ETV Bharat)

क्या बोले स्थानीय लोग: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय निवासी नवनीत यादव ने कहा कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लोगों में डर का माहौल है और वो काफी ज्यादा परेशान है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं क्यों नहीं थम रही है?

"हाल ही में कुछ सड़क दुर्घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई अदृश्य शक्ति, सड़क दुर्घटनाएं करवा रही है. देहरादून क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है और तमाम जगह ढलान है, लेकिन यहीं पर ही सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है. हालांकि, इसके पीछे स्थानीय लोग अपना अलग-अलग तर्क दे रहे हैं."- नवनीत यादव, स्थानीय निवासी

इसके अलावा स्थानीय निवासी नवनीत यादव का कहना है कि इन दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है. आशारोड़ी चेक पोस्ट से लगी हुई काॅलोनियों में अब कोई भी प्लाट देखने नहीं आ रहा है. इन क्षेत्र में जो लोग किराए पर रह रहे थे, वो लोग यहां से मकान छोड़कर दूसरी जगह किराए पर मकान ले रहे हैं. नवनीत का कहना है कि,

स्थानीय निवासी नवनीत यादव का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

वहीं, स्थानीय निवासी एवं दुकानदार रजनी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं. क्योंकि, बीते रात को अचानक उनके दुकान के सामने ही ट्रक एक बोर्ड से जाकर टकरा गया, ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं रात को ट्रक पलटकर उनके दुकान या मकान को क्षतिग्रस्त ना कर दे. ऐसे में किराएदार जो किराया भी दे रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं. रजनी ने कहा कि,