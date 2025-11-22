ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिले में भालू का आतंक, खौफजदा लोग, रुद्रप्रयाग में पकड़ा गया

पिथौरागढ़ जिले के कई क्षेत्रों में इन दिनों भालू का आतंक छाया हुआ है. जिससे लोगों की टेंशन बढ़ी हुई हैं.

Pithoragarh Bear Terror
भालू के आतंक से सहमे लोग (Photo-ETV Bharat Graphic)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 10:02 AM IST

4 Min Read
पिथौरागढ़: सीमांत क्षेत्र धारचूला के गांव जयकोट में तीन भालुओं ने एक ग्रामीण पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया. युवक हालत गंभीर होने पर घायल ग्रामीण को हेली से रेस्क्यू कर हल्द्वानी एसटीएच पहुंचाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है.

जयकोट निवासी नरेंद्र सिंह (35) पुत्र धनपति किसी काम से गांव से पैदल ही रूंग गांव जा रहा था. शुक्रवार को लगभग दोपहर के बाद लंकारी तोक के पास भालुओं ने हमला कर दिया. नरेंद्र के चीखने का शोर सुन सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर बचाने पहुंचे, उन्होंने किसी तरह भालुओं को खदेड़ा और नरेंद्र को रूंग के अस्पताल पहुंचाया.

साथ ही मजदूरों ने घायल के परिजनों को सूचना दी. प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घायल को धारचूला ले गए, ग्रामीणों के मुताबिक नरेंद्र के सिर, हाथ में गहरी चोटें आई हैं. एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने कहा कि परिजनों ने हेली की मांग की थी, जिसके बाद घायल को हेली से हल्द्वानी भेजा गया. जहां पर युवक का उपचार चल रहा है.

गुलदार का महिला पर हमला: पिथौरागढ़ के धारचूला के पौड़ी रेंज में गुलदार के हमलों से लोग दहशत में हैं, यहां पर गुलदार के हमले में एक महिला घायल हो गई. जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लगातार भालू और गुलदार के हमले से ग्रामीणों में भय देखने को मिल रहा है. सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के आंतक से लोग परेशान हैं, अब गुलदार के साथ-साथ भालू भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं.

तीन विकासखंडों में इन दिनों भालुओं की सक्रियता इस कदर बढ़ी है कि लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं. आए दिन भालू जंगल छोड़ आबादी के करीब पहुंच रहे हैं. करीब एक पखवाड़े के भीतर भालू तीन लोगों को घायल कर चुके हैं. तहसील धारचूला के जयकोट में भालू आए दिन आबादी के करीब पहुंच रहे हैं.

सात दिन के भीतर भालू के हमले की यह दूसरी घटना है. 14 नवंबर को घास काटने गई नारु देवी और मीना देवी पर भी भालू ने हमला किया था. नीरु देवी ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई, जबकि मीना देवी हमले में घायल हो गई. लोगों ने प्रशासन से भालुओं के आतंक से निजात दिलाने व पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

ग्रामीणों की ओर से घटना की सूचना मिली है. टीम को घटनास्थल के लिए भेज दिया है. पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा.
बालम सिंह अल्मिया, वन क्षेत्राधिकारी धारचूला

थल तहसील के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव भट्टी गांव में भालू दिखने से ग्रामीण खौफजदा हैं. भालू अपने बच्चों के साथ सुबह और शाम प्राथमिक विद्यालय वाले रास्ते से गांव की ओर आ रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता उमेश पाठक ने बताया कि भालू अपने बच्चे के साथ सुबह शाम गांव के आबादी वाले क्षेत्र में आ रहा हैं. इससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं. लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा हैं.वन क्षेत्राधिकारी बेरीनाग चन्दा मेहरा ने कहा कि क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है. ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की है.

