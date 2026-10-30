राजधानी में 'डिजिटल आफत': चालान काटने में रफ्तार, भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर लोग
देहरादून में वाहनों के चालान भुगतान के लिए लोगों को ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:44 AM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस के गजब हालत है, यहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजिटल निगरानी के साथ चालान काटने की व्यवस्था तो है लेकिन इस चलन को भरने के लिए पुख्ता सिस्टम ही नहीं बनाया गया है. हालत यह है कि 1000 रुपए का चालान भरने के लिए लोगों को सैकड़ों खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई बार चालान भरने के लिए ट्रैफिक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं. इससे आने जाने में होने वाले खर्च के साथ समय की बर्बादी अलग से होती है. राजधानी देहरादून में चालान की डिजिटल व्यवस्था लोगों पर भारी पड़ रही है.
देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए 600 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से पुलिस नियम तोड़ने वालों के चालान काट रही है, लेकिन जब चालान भरने की बारी आती है तो व्यवस्था जवाब देने लगती है. हालात ऐसे हैं कि एक हजार रुपये का चालान भरने के लिए लोगों को बार-बार ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. हर बार उन्हें सर्वर डाउन होने की जानकारी देकर वापस भेज दिया जाता है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं.
देहरादून में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल चालान के साथ डिजिटल व्यवस्था का भी इस्तेमाल कर रही है. शहर में लगाए गए कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की निगरानी की जाती है. गलत जगह पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने जैसे मामलों में कैमरों की मदद से चालान काटे जाते हैं.
शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए कैमरों का एक्सेस पुलिस विभाग को भी दिया गया है. इसका मकसद यातायात व्यवस्था की निगरानी करने के साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है. कैमरों की मदद से पुलिस को हर जगह मौके पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ डिजिटल माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी परेशानी तब सामने आ रही है, जब वाहन स्वामी चालान का भुगतान करने पहुंचते हैं.
महीने पुराना चालान अब मिला है. करीब 2 साल पहले एक चालान काटा था, तब भी ऐसा ही हुआ था और उस दौरान भी जब चालान का भुगतान करने पहुंचा तो सर्वर नहीं चल रहा था और जब फिर से चालान का भुगतान करने गए तो सर्वर काम नहीं कर रहा था.
-शिव कुमार, वाहन स्वामी-
ऑनलाइन चालान कटने के बाद उसका भुगतान करने के लिए वाहन स्वामियों को ट्रैफिक पुलिस कार्यालय पहुंचना पड़ रहा है. यहां पहुंचने पर उन्हें भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों के मुताबिक चालान जमा कराने के लिए कार्यालय पहुंचने पर सर्वर डाउन होने की जानकारी दी जाती है. इसके बाद उन्हें बिना भुगतान किए वापस लौटना पड़ता है.एक बार कार्यालय पहुंचने से समस्या हल नहीं होती तो लोगों को दोबारा और कई बार तीसरी बार भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.
चालान भुगतान के लिए कई चक्कर लगा दिए हैं और हमेशा सर्वर डाउन होने की बात कही जाती है. पुलिस विभाग को इस पर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो.
-शांति प्रसाद, वाहन स्वामी-
इससे आने-जाने में खर्च होने वाला पैसा और काम छोड़कर कार्यालय पहुंचने में लगने वाला समय अलग से बर्बाद हो रहा है.हैरानी की बात यह है कि भुगतान में परेशानी होने पर काउंटर पर मौजूद कर्मचारी भी लोगों को कोई स्पष्ट विकल्प नहीं बता पा रहे हैं. ऐसे में वाहन स्वामियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है. चालान जमा करने की मंशा से कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को भी तकनीकी खामी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है.
इस पूरी व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि चालान काटने के लिए डिजिटल सिस्टम काम कर रहा है. कैमरों के जरिए नियमों का उल्लंघन पकड़कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भुगतान के समय व्यवस्था बाधित हो रही है. यदि चालान काटने के लिए तकनीक उपलब्ध है, तो भुगतान के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालय न पहुंचना पड़े.
अब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी. अब इस मामले में पुलिस विभाग से सर्वर के ठीक से काम नहीं करने के पीछे की वजह जानी जाएगी. लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून
हालांकि चालान भरने का ऑनलाइन तरीका भी मौजूद है लेकिन वहां से भी भुगतान नहीं हो पा रहा है..हालांकि संभवतः कुछ लोग भुगतान कर पा रहे हो लेकिन ट्रैफिक कार्यालय पहुंचने वाले बड़ी संख्या में है जो इन समस्यों को बया कर रहे हैं और उन्हें बेवजह परेशान होना पड़ रहा है. लोगों की माने तो उन्हें ना तो समय पर चालान की जानकारी मिल पा रही है और जब वह चालान भरने आ रहे हैं तो भुगतान भी नहीं हो रहा है.
जिसके कारण उन्हें बार-बार ट्रैफिक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इसका असर केवल वाहन स्वामियों की सुविधा तक सीमित नहीं है. चालान का भुगतान समय पर नहीं हो पाने से सरकारी राजस्व की वसूली की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. वहीं डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना है, लेकिन सर्वर संबंधी समस्याएं उसी व्यवस्था को परेशानी का कारण बना रही हैं.
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