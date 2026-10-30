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राजधानी में 'डिजिटल आफत': चालान काटने में रफ्तार, भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर लोग

चालान की डिजिटल व्यवस्था लोगों पर पड़ रही भारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस के गजब हालत है, यहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजिटल निगरानी के साथ चालान काटने की व्यवस्था तो है लेकिन इस चलन को भरने के लिए पुख्ता सिस्टम ही नहीं बनाया गया है. हालत यह है कि 1000 रुपए का चालान भरने के लिए लोगों को सैकड़ों खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई बार चालान भरने के लिए ट्रैफिक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं. इससे आने जाने में होने वाले खर्च के साथ समय की बर्बादी अलग से होती है. राजधानी देहरादून में चालान की डिजिटल व्यवस्था लोगों पर भारी पड़ रही है.

देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए 600 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों की मदद से पुलिस नियम तोड़ने वालों के चालान काट रही है, लेकिन जब चालान भरने की बारी आती है तो व्यवस्था जवाब देने लगती है. हालात ऐसे हैं कि एक हजार रुपये का चालान भरने के लिए लोगों को बार-बार ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. हर बार उन्हें सर्वर डाउन होने की जानकारी देकर वापस भेज दिया जाता है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं.